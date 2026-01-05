黃國昌斷點破功3／家族爭議連環爆 黃國昌岳父強占教育部學產地欠租鬧上法院

黃國昌（右）妻子高翔（左）的戶籍設在凱思國際負責人李麗娟家裡，雙方關係為何？至今仍未說明。（翻攝賴嘉倫臉書）

除了黃國昌深陷醜聞，他的家族爭議事件也跟著連環爆。本刊掌握，黃的建商岳父高熙治擁有的恆合建設公司，曾遭本刊踢爆「一屋二賣」，另在捷運旁的新建案不但將一樓大門外推阻擋逃生通道，更在大廳及其他公共空間使用易燃材料，甚至違規調整防火間隔，危及住戶安全；有住戶因此拒絕入住，竟被恆合建設威脅沒收四百萬元違約金。

本刊進一步調查發現，黃的岳父與石姓友人過去還曾貪政府便宜，非法占用學產地逾百坪，並積欠租金及違約金多年，雖遭法院判決必須給付租金及違約金，教育部也對高熙治發出支付命令，高當時並未提出異議，未料遭教育部進一步聲請強制執行並查封高在新北的房產後，高卻不服又繼續與教育部打官司，等於當年占用學產地積欠的租金，至今仍未還給教育部。

黃國昌岳父高熙治（圖）遭控占用學產地逾百坪，且積欠租金及違約金多年。（翻攝恒合機構官網）

儘管黃國昌近年每次被問及岳父爆出的種種爭議都稱「毫無所悉，一切依法辦理」，並說「我岳父的生意，我從來沒介入，也沒有干預」，還曾自誇「不要懷疑黃國昌支持居住正義的信念」，但高熙治這件占用公家資源的爭議，卻遭爆背後也有黃國昌施力的影子。

此外，黃自己同樣也曾有慷公家資源之慨占用國有地爭議。2023年尚未加入民眾黨的黃國昌，就曾被爆出位在汐止的老家涉及違建占用國有地、位於保護區的土地違法使用為收費停車場，消息曝光後，不但停車場被新北市府依法開罰，黃在同年九月也宣布，汐止老家占用國有地部分已拆除完成，騰空返還，後續也會把老家整棟拆得「乾乾淨淨」，之後卻遭媒體打臉，新北工務局當年11月14日就核准拆除計畫，但絲毫沒有拆除進展，直到前年七月底才全部拆除完畢。

不過，黃國昌去年12月又遭《鏡報》披露，他早搬離汐止老家，目前入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，他當時僅回應：「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」對照他在人前大談居住正義，自己及家族成員卻連番遭爆占用國產地及學產地的黑歷史，勢將再重擊黃已瀕臨崩壞的人設。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

