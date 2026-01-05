黃國昌斷點破功4／標榜居住正義再破功 岳父官司律師與黃國昌關係曝光

黃國昌汐止老家曾涉及違建占用國有地、位於保護區的土地也違法使用為收費停車場。（鏡報李智為）

本刊接獲爆料指出，黃岳父這起積欠租金、占用學產地的官司，前年11月高熙治即分別再提出「停止執行」及「債務人異議之訴」，巧的是，高的委任律師洪肇彤與黃國昌的關係密切，眾所周知。

本刊進一步調查，黃國昌仍在時代力量擔任立委兼黨主席時，洪肇彤就是時力黨團助理，不僅幫黃的岳父打官司，就連黃的小孩近日一件請求給付違約金的訴訟，因孩子未成年，法定代理人是黃國昌及妻子高翔，但黃同樣找洪當孩子的委任律師，爆料人諷刺地說：「口口聲聲喊居住正義、撇清岳父爭議的黃國昌，卻私下找自己人幫岳父打官司，難道占公家地、欠學產地租金就是他口中的居住正義？」

本刊調閱相關判決文書發現，黃岳父高熙治與石姓友人是在2007年1月20日起，向教育部承租北市士林區天玉段一小段433、868地號土地，面積合計逾300坪，租約至2011年12月31日，租金每月12萬6,676元，並約定每年6、12月底前繳租。

沒想到，高、石後續卻拒繳租金，遭教育部在2011年8月30日提前終止租約，自2011年3月15日起至同年8月29日止，高、石共積欠逾5個月租金及違約金，遭教育部解約之後，2人卻持續占用這一塊學產地至2013年3月31日，長達1年7個月。

根據判決，高、石共同占用的學產地位在半山腰，距離天母圓環步行僅約290公尺，地上還建有高熙治及石姓友人共有的平房，未居住範圍除有花圃約30坪，另有約25至30坪的游泳池及圍牆，後續該平房已遭拍賣移轉所有權。

法官認定，教育部向高、石討回所欠租金75萬7,430元，與違約金15萬9,089元，並計算延遲利息均屬合理，另也認定，高、石占用學產地是希望「繼續承租系爭土地而於未來興建建物出租獲利」，教育部以「公告地價年息5％」計算2人「不當得利」屬合理，計算後因違法占用土地的不當利得共140萬5,333元，無論租金、違約金或不當利得按年息5％計算利息。

身為債權人，教育部前年拿著債權憑證對高熙治強制執行，並在前年8月6日查封高位於新北市的一處房地，但高不滿，一方面提出「債務人異議之訴」，又向法院聲請停止執行，法院前年11月底裁定，高熙治必須提供158萬7千元作為擔保，才可暫停查封程序。

依照立法院預算中心報告，部分學產地長期遭占用，且有日益惡化情形，甚至曾遭監察院糾正。如今，黃國昌的岳父占用學產地、積欠租金一案，爭議已逾十年，該繳的欠款仍未繳清，至今仍與教育部打官司，背後卻有與女婿黃國昌熟識的律師助攻，不免諷刺。

黃國昌岳父的恆合建設在北投推案（圖）曾爆出一屋二賣爭議，買主陳情無用，指控黃國昌置之不理。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

