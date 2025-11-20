黃國昌於「鄭黃會」談新北市長選戰 李四川：沒時間看、沒有評論

針對黃國昌於「鄭黃會」談新北市長選戰，台北市副市長李四川今（20日）說，他沒時間看也沒有評論，他已經說過，若黨要他承擔「不會排斥」。（資料照片／董孟航攝）

民眾黨主席黃國昌昨與國民黨主席鄭麗文會面，受訪時談及新北選戰，強調若有機會代表在野出線「一定全力以赴」。對此，被視為代表國民黨參選新北市長大熱門的台北市副市長李四川今（20日）說，他沒時間看也沒有評論，他已經說過，若黨要他承擔「不會排斥」。

黃國昌已表態參選新北市長，昨於鄭黃會上，媒體追問是否靠民調整合藍白，推出最強人選？黃國昌說，他已經說過，希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他同時也說，自己是一個大局為重的人，當有更高的目標價值、更好的人，當然願意支持，這中間一定有過程來討論。

黃國昌也說，他講過非常多次，如果有機會代表在野聯盟，一定全力以赴使命必達，若男主角不是他，也千萬不要擔心他會扯後腿、袖手旁觀，必定跳到第一線用最大力量輔選，「因為我們跟選民承諾是最強團隊」。

對此，李四川今出席北市都委會前受訪時表示，他昨天沒有時間去看黨內狀況，這部分也不是市府必要工作，所以他沒有什麼評論。他也強調，之前已經講過，黨如果要他負責任或承擔，一定不會排斥。

李四川認為，現階段距離2026選舉時間還很長，不要讓所有市民感覺政府天天都在選舉，如果到「那個時候」，他就會跟大家報告。



