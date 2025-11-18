黃國昌明與鄭麗文會面 陳智菡曝柯文哲先提醒兩件事

鄭黃會明天登場，民眾黨立院黨團主任陳智菡透露，民眾黨前主席柯文哲整合過去經驗，給了黃國昌建議，包含要掌控好時間，以及雙邊要建立真正可以溝通的幕僚平台。（圖／李奇叡攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」將於明日下午3時在新莊舉行。稍早到場場勘的民眾黨立院黨團主任陳智菡透露，民眾黨前主席柯文哲整合過去經驗，給了黃國昌建議，包含要掌控好時間，以及雙邊要建立真正可以溝通的幕僚平台。

「鄭黃會」明天下午登場，雙方幕僚今日先行場勘。國民黨到場的有副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會副主委林益諄、新媒體部主任王安國等人；民眾黨則是由秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡、文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤出席討論。

廣告 廣告

陳智菡受訪時說，大家都知道選戰非常複雜，越到後面複雜程度越讓人難以處理，例如各自支持者都已經鐵了心要支持自己屬意的對象，因此到最後才整合成功的難度，就會提高。

陳智菡透露，柯文哲整合了過去經驗，具體地告訴黃國昌主席，在時間的部分要掌握。另外，雙邊之間要建立真正可以溝通的幕僚平台，包含民調問題設計、民調份數、民調進行的時間段，都會相當程度地影響民調結果。

陳智菡強調，柯文哲希望這些東西，都能以公開透明且充分溝通的方式進行，這是柯主席以過去經驗提出來的善意提醒。



回到原文

更多鏡報報導

「鄭黃會」明登場！雙方黨高層今場勘 李乾龍：要記取2024年藍白合失敗經驗

「鄭黃會」明於新莊登場 藍白先就聯合政府、公共政策初步接觸

藍白黨主席本週會面時間出爐！黃國昌：具體地點確定後會對外報告