黃國昌昔嗆「消滅無恥國民黨」 吳思瑤酸：如今成恥度無下限的人

針對藍白昨聯手通過《不當黨產處理條例》，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批，黃國昌2016年說要徹底消滅無恥的國民黨，如今卻成自己口中那個恥度無下限的人。（資料照片／李智為攝）

藍白昨在立法院會聯手通過《不當黨產處理條例》修正案，將救國團排除於條例適用範圍外，並回溯自民國105年8月10日起適用。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批，2016年《不當黨產處理條例》於立法院遭藍營杯葛時，時任立委的黃國昌還在臉書發文，說要徹底消滅無恥的國民黨，如今黃國昌卻成自己口中那個恥度無下限的人。

針對藍白昨聯手通過《不當黨產處理條例》，吳思瑤今天表示，在表決前，國民黨一再拿著每個人都參加過救國團，情勒整個社會，但確實在一黨獨大的威權年代，救國團把黨國不分利用到極致，可以無所不在入侵校園、入侵每個年輕人的生活。

廣告 廣告

吳思瑤強調，威權年代救國團透過青年活動，真正的目的，其實就是要為威權的黨國體制，進行政治洗腦、監控異議份子、大搞白色恐怖，國民黨卻扯救國團是公益團體。

吳思瑤質疑，是誰說做公益，就可以讓違法的事變成合法？讓國家的財產變成黨產、讓國庫通黨庫？讓她更不解的是，國民黨立委還扯318太陽花學運也佔領過議場，來合理化救國團也可以侵佔國產，「這是什麼不倫不類的比喻？」

吳思瑤指出，時至今日，救國團已經不反共了，但還是一樣搞特權，佔國產、搶民財。她強調救國團不應該是法外之地，台灣社會歡迎守法做公益的救國團，台灣國會拒絕拿公益當遮羞布的救國團。

最後，吳思瑤痛批，2016年《不當黨產處理條例》於立法院遭藍營杯葛時，黃國昌還在臉書發文，說要徹底消滅做這麼無恥事的國民黨，「結果2026年的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人。」



回到原文

更多鏡報報導

蔡其昌選綠總召盼朝野溝通 黃國昌酸：不理性飆罵的都是民進黨團幹部

傳賴屬意卓榮泰親征台北市長！吳思瑤喊沒聽聞 王世堅讚：最佳候選人

解套救國團！藍白聯手三讀《不當黨產條例》修法 游顥提「這事」引爆藍綠立委衝突

國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元