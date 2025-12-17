黃國昌昨會鄭麗文談反制綠營 國民黨認同：上街頭是合法手段

國民黨文傳會主委吳宗憲受訪時強調，現在是大家必須要出來捍衛國家民主憲政體制的時候，相信國民黨、民眾黨針對所有合法反制的方式都不會排斥。（圖／李奇叡攝）

行政院長卓榮泰不副署藍白所修的《財劃法》，民眾黨主席黃國昌今（17日）透露，自己昨晚跟國民黨開會，討論接下來可以用什麼手段。據悉，黃國昌昨日晚間是以黨主席身分與國民黨主席鄭麗文會面，雙方以拍板要長期抗戰，而上街頭是合法手段，藍營不排除參與，但目前尚未受邀。

黃國昌今接受廣播專訪時透露，自己昨天晚上和國民黨開了一個會，但不方便講具體內容，會中討論接下來該怎麼辦、可以用什麼手段。他也接著說，已經有很多朋友說要上街頭，「請大家放心，該上街頭的時候，黃國昌一定站在第一個。」

據了解，黃國昌昨晚以黨主席身分與鄭麗文會面，雙方均有黨務主管出席，兩人相談將近一小時，確實曾觸及對於行政院不副署後的反制手段。國民黨文傳會主委吳宗憲受訪則強調，主席之間的溝通一定都是開大門走大路，若有任何結論，會適當地對外公開；但尚不了解雙方是否有所共識，若有共識就會對外公開。

吳宗憲也強調，賴清德政府一步步從法治要帶往人治，因此現在是大家必須要出來捍衛國家民主憲政體制的時候，相信國民黨、民眾黨針對所有合法的方式都不會排斥，以捍衛我國憲政制度及人民。

不過，黃國昌已表明「街頭陳抗」會是其中一個手段，媒體追問，國民黨是否會跟進？吳宗憲重申，只要是合法的手段，就不會排斥，當然違法顛覆政府的行為不會做，至於上街頭確實是合法手段，不過目前民眾黨完全沒有遞出邀請。



