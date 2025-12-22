黃國昌曝光最新進度！ 明年520投票彈劾賴清德

民眾黨主席黃國昌說明，預計在明年5月20日左右進行彈劾投票。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

國民黨團與民眾黨團宣布，將對總統賴清德提出彈劾案，引發外界高度關注。民眾黨主席黃國昌今天（22日）表示，相關程序預計明天送交立法院程序委員會列案，並於本週五院會進行處理。他透露，黨團初步規劃，將先在立法院舉辦正式公聽會，之後再展開一系列說明與詢答安排，預計在明年5月20日左右進行彈劾投票，整體時程仍屬規畫階段。

黃國昌受訪時指出，民眾黨對彈劾程序抱持審慎的態度，日前也跟國民黨立院黨團幹部交換意見。他說明依照現行規劃，將先召開兩場立法院公聽會，隨後邀請賴清德總統赴立院接受全院委員會詢答；接著再走入全國各縣市，預計22個縣市都會舉辦說明會，讓社會大眾了解彈劾理由與內容。

黃國昌強調，彈劾是嚴肅的憲政行為，預估將在明年5月20日前後進行投票。他指出總統是否涉及毀憲亂政，應該要透過公開透明的程序，讓全民充分討論與參與。不過他也坦言，目前所有安排還是黨團構想，最終仍須經院會表決通過，相關程序才能正式成為立法院的既定議程。