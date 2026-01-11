黃國昌曝共同政見還在等國民黨 轟賴清德不蓋社宅「無恥開芭樂票」

民眾黨主席黃國昌今舉行新北市後援會成立大會。楊亞璇攝



有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌今日（1/11）下午舉辦新北市後援會成立大會，對於藍白合，他透露兩黨必須要把共同政見先處理完，最後階段才是人選整合，民眾黨會公布2026年地方選舉共同政見「九支箭」，等國民黨內部意見整合好後，兩黨會召開共同政見發表會，並批評總統賴清德不蓋社宅，民進黨無恥、一天到晚開芭樂票。

針對藍白合進度，國民黨是說在農曆年後市長會確定，在3月底會完成整合，如何衝刺選情？黃國昌說，跟國民黨彼此之間的合作，有如他第一次在面對台灣社會的時候所說的，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的方法整合出最強的團隊，給每一個縣市的台灣人民最佳的治理，這樣的態度到目前為止沒有任何的改變。

黃國昌指出，在過去的這段時間當中，兩黨的同仁也其實密集地在針對很多重要的工作、具體的時程安排，相互地溝通、交換意見，他說過，先理念、先政策、先願景，兩黨必須要把共同政見先處理完，處理完了共同政見，才有共同的價值跟願景的基礎來簽訂政黨合作的協議，依照政黨合作協議裡面所訂出來的方法，再來進行最後一個階段，也就是人選整合的問題。

黃國昌說，這些工作按部就班都在進行，就共同政見的部分，其實本來已經敲定在 1 月底要舉行一個記者會來發表，只不過國民黨的朋友，他們說他們還需要一點時間跟各個候選人進行溝通，因為這個共同政見一旦發布了，這個就是我們承諾選民我們要做的。

黃國昌強調，民眾黨對於政見、對於共同政見，看待是非常嚴肅、非常認真的，因為民眾黨不像民進黨，民進黨是一個「芭樂黨」，跳票也沒有關係。他話鋒一轉說，最近最讓他憤怒的事情是，賴清德 2024 年選總統的時候，說全國要蓋 13 萬個新建的社會住宅，「結果呢？從他當選總統以後，我們一路追，請問你社會住宅核定了幾戶？」

黃國昌續指，賴清德政府內政部部長劉世芳，不說就是不說，在國會裡面鬼打牆、東拉西扯，騙了半天。一戶也不敢核定，現在真相大白，不用等到賴清德任期結束，賴臉皮就厚到直接跟你宣布：「我就是沒有要蓋。」、「我賴清德選票已經騙到了，要不然你要怎麼樣？」、「我賴清德就是沒有要蓋社會住宅，要不然你要怎麼樣？」

黃國昌批評，民進黨可以無恥、民進黨可以一天到晚開芭樂票，但是這種事情民眾黨做不到。

黃國昌再提《人工生殖法》，當初第一個答應陳昭姿要推代理孕母的《人工生殖法》的人叫做賴清德，現在賴清德躲到哪裡去了？不敢面對、背棄承諾，但是民眾黨前主席柯文哲答應了陳昭姿，就是答應陳昭姿，民眾黨就會全力去推動，這個就叫做「信守承諾」，這才是真正值得信賴，民眾黨會keep our promise。正是因為我們會 keep our promise，我們對於共同政見這件事情才這麼慎重。

他預告，在近期之內會先由民眾黨公布2026年全國地方選舉的共同政見，要翻轉台灣的地方政治，給全台灣的人民更好的地方治理，民眾黨會公布2026年地方選舉共同政見的「九支箭」，九支箭的內容到政見發表的時候會再進一步跟大家報告。

黃國昌說，民眾黨現在也配合國民黨的時程，還在等國民黨把他們的內部意見整合好了以後，兩黨會召開共同政見的發表會。在這個基礎上面完成政黨合作的協議，接下來再來進行大家所關心的人選整合的問題，民眾黨做事有方法、有策略、有步驟，一步一步往前走。

