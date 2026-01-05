政治中心／綜合報導

民眾黨立委「兩年條款」倒數，現任總召黃國昌表示已經簽了辭職書，還砲打民進黨立委，"選縣市長還占著立委的位子"，只是獨獨點名綠營，不講藍營，引發雙標的質疑，而且過去賴香伶選市長，柯文哲也曾挺她不必辭立委，堪稱跨時空打臉。

民眾黨主席黃國昌：「我有跟主席建議過，說陳醫師有沒有可能，去選某一個地方。」

黃國昌接受專訪、談布局2026，點名前主席夫人陳佩琪，但是不是過去外界猜測的選澎湖沒鬆口，畢竟老大沒放行。

民眾黨主席黃國昌：「我說別人不會贏只有她會贏，（那你當時屬意的縣市是），這個就不要，老大怎麼說就怎麼做。」

黃國昌曝已簽辭職書！「兩年條款」僅陳昭姿可能續留

民眾黨主席黃國昌透露，曾推薦柯文哲夫人陳佩琪參選2026。（圖／民視新聞）

老大柯文哲定下立委「兩年條款」，身為黨團總召的黃國昌，也得乖乖遵守，透露已經簽下辭職書。

民眾黨主席黃國昌：「兩年條款不會受任何影響，我今天早上來你節目以前，我已經在黨團簽辭職書了，民進黨那些立委，我就覺得很奇怪，你們說你們要參選縣市長，那去選啊，你還佔著立委的位置，那就把立委給辭了啊。」

嗆綠委要選的別佔位，但過去柯文哲2022年，賴香伶任立委時，要選桃園市長也被問要不要辭職選，當時的回應堪稱跨越時空的打臉。

時任民眾黨主席柯文哲（2022.4.22）：「目前這一次，因為我們這些要去參選的，其實都是我們黨內徵召的，所以我們目前，沒有這個辭職參選的計畫。」

但兩年條款也有變數，黃國昌點到陳昭姿，稱她的情形比較特別，外傳是因為陳昭姿力推的「人工生殖法」沒過，可能續留，柯文哲日前一句「我們私下討論」回應曖昧。

黃國昌曝已簽辭職書！「兩年條款」僅陳昭姿可能續留

黨內「兩年條款」黃國昌爆已簽辭職書，僅 陳昭姿需「另行處理」。（圖／民視新聞）立委（民眾）陳昭姿：「這個我不能替柯P做任何說明，因為只有他大概有權力。」

即便黃國昌先前全代會拍板維持兩年條款，但如今黨內大事「尊柯」，兩年條款得看柯文哲臉色，如果沒貫徹也考驗民眾黨政治誠信。

