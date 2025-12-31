黃國昌曝明年2月立委卸任轉型全職YouTuber 還要推出寫真集

民眾黨主席黃國昌因黨內2年條款將在明年2月卸下立委職務，透露接下來將轉型為全職YouTuber。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌因黨內2年條款將在明年2月卸下立委職務，有意角逐2026年新北市長選舉的他，日前在個人YouTube頻道開箱裝潢中的競選總部，並透露卸任立委後計畫轉型為全職YouTuber兼任黨主席，全力投入新北市長選戰。同時，他也宣布將在今（31日）推出人生首本個人寫真集，自豪表示：「不輸新北消防猛男」，引發網路熱議。

黃國昌29日在直播中開箱裝潢中的競選總部，背景是由紅磚砌成的毛胚屋，連椅子都沒有，他笑稱一切是「從零開始」，希望打造成科技風格，四周環繞電腦螢幕，成為民眾黨的「新北戰情室」，樓上空間將規劃為直播空間，未來將成為選戰的指揮與聲量中心。不過，由於競總目前空空如也，黃國昌也號召支持者提供人力和物資資源，以行動表達支持。

黃國昌日前舉辦2026新北市長選戰首場大型造勢活動，吸引千名小草力挺，前主席柯文哲也現身，氣氛相當熱烈。黃國昌明年2月1日將因黨內2年條款卸下立委職務，他在直播中也透露，未來會轉職成為全職的YouTuber，同時兼任黨主席，全力投入新北市長選戰。

黃國昌也在直播中宣布，將在今年12月31日發布個人生平第一本寫真集，他自豪表示：「實力不輸新北消防猛男」，還說如果迴響熱烈能印成月曆，似乎有意與立法院長韓國瑜月曆互別苗頭。黃國昌並笑稱，寫真集是他的「殺手鐧」，將與柯文哲「土城十講」流量拚個輸贏，影片一出，引發網友熱議。

