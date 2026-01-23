黃國昌曝祖源「紫雲黃氏」他諷：不知堂號者可自創「碑琴陳氏」、「賢來吳氏」笑翻網友

黃國昌上蔡正元（右）直播節目時表示，自己的祖源是「紫雲黃氏」，周軒直言，黃國昌突然可以去中國「祭祖尋根」了，「終於，黃國昌已徹底把太陽花的偽裝放下了」。 圖：截自YouTube

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌曾對國民黨前立委蔡正元發動「割闌尾罷免」，近日2人卻上演大和解，黃國昌日前接受蔡正元的直播節目專訪，期間黃提及，自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元則大讚黃的祖先獻建「開元寺」功在漢傳佛教。對此，網友嘲諷，若大家不知自家堂號，除尋根外，也可考慮自創，如「碑琴陳氏」、「賢來吳氏」，笑翻網友。

黃國昌15日接受蔡正元直播節目專訪，蔡正元數度追問黃「你有沒有中國認同？」，黃則說「我沒有什麼太大的中國認同」，並稱「溯源到很久以前的事情，那是客觀的歷史事實」，還說，每年清明節拜拜，就會看到墓碑上刻有「紫雲」，是源於福建。

對此，政治工作者周軒22日直言，當年「割闌尾」，蔡正元是頭號目標，黃國昌更是站在第一線多次與蔡正元正面交鋒，現在他們和解了，而且還開始探究黃國昌的「祖源」。這些都是「萬事萬物起源中國」的論點，或許，我們有一天會看見，黃國昌突然可以去中國，突然可以去「祭祖尋根」了，「終於，黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了」。

消息傳出後引發議論，有網友在Threads發文狠酸，黃國昌最近說自己是紫雲黃氏，若大家不知道自家的堂號，除了尋根外，也可考慮自創一個，例如「勞思賴氏」、「門亭駱氏」、「諫國花氏」、「麻耳紀氏」、「讀曆董氏」、「常認李氏」、「湯畝客魯氏」等，笑翻一票網友。

