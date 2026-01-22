黃國昌曝祖源「紫雲黃氏」 鄉民：館長又要幫忙尋根了嗎

過去曾對蔡正元發動罷免的黃國昌，近日兩人上演大和解。（翻攝自YouTube@蔡正元官方頻道）

國民黨前立委蔡正元2014年曾遭現任民眾黨主席黃國昌發動「割闌尾罷免」，不過就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人上演大和解。期間黃還提及自己的祖源為「紫雲黃氏」，讓蔡正元大讚是功在漢傳佛教。

過去曾對蔡正元發動罷免的黃國昌，近日兩人上演大和解，黃國昌15日上蔡正元的直播節目接受專訪，蔡在節目尾聲中數度追問黃「你有沒有中國認同？」黃坦言「我沒有什麼太大的中國認同」，不過話鋒一轉又稱「溯源到很久以前的事情，那是客觀的歷史事實」。

廣告 廣告

黃國昌還透露，每年清明節祭祖之際，就會看到墓碑上面刻有「紫雲」，是源於福建。針對黃國昌透露自己的祖源為「紫雲黃氏」，蔡正元昨（21日）於臉書分析後說，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，「他的祖先獻建『開元寺』，更是功在漢傳佛教。」

對此，PTT八卦版討論該則新聞，「看來老黃也準備跟隨兄弟館長腳步，靠過去了，不過他是黑名單，難度會比較高」「館長又要幫忙尋根了嗎」「認祖歸宗」「紅色洗腦開始出招」「小草樂觀小藍教回歸，嘻嘻」「請問蔥仔會加入國民黨嗎」。

更多鏡週刊報導

帶走國防機密遭民進黨團告發 黃國昌嗆可笑：這群法盲別秀下限

黃國昌帶走國防機密資料被告違國安法 北檢今完成分案了