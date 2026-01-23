黃國昌曝祖源「紫雲黃氏」黃智賢轟：為利益當街認爹娘！鋪陳尋根作為登陸入場券
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌曾對國民黨前立委蔡正元發動「割闌尾罷免」，近日2人卻上演大和解，黃國昌日前接受蔡正元的直播節目專訪，黃表示，自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元大讚黃的祖先獻建「開元寺」功在漢傳佛教。對此，媒體人黃智賢今（23）日怒轟黃國昌，為了利益當街認爹娘，開始鋪陳尋根、文化、炎黃子孫，把「紫雲堂」作為自以為的登陸入場券。
「紫雲是祖父的叮嚀」，黃智賢發文表示，「紫雲」是祖父當年為她隨母姓蘇的大弟（國防院戰略資源所長蘇紫雲）特別取的名字，「紫雲」是黃家的重要堂號，祖父是叮嚀弟弟，「莫忘你是黃家子孫」，是何等莊嚴的叮嚀，如今卻有人突然利用「紫雲」2個字來幫自己洗地，利用祖先作為轉換政治路線的手段。
黃智賢提及，黃國昌從學生時代就一直以激烈的台獨反中立場，讓台獨大老們，對他極致愛護，2012年以反媒體壟斷的理由反中天，以此作為進入政治場域的起手式；2014年他參加太陽花運動，以「國昌老師」之姿做太陽花指導者，太陽花反服貿大成功，逼得國民黨潰散後，2016年論功行賞，黃國昌第一次當上立委。
她直言，黃國昌靠的是台獨青年的崇拜，是獨派大老的溺愛，是蔡英文前總統的大力提攜，民進黨讓自己汐止當地想選的人退出，把位子空出來，讓給黃國昌選，還傾巢而出幫黃助選，賴清德站在吉普車上陪黃車掃，大街小巷拜票。
針對黃國昌喊「不要懷疑，我消滅國民黨的決心」，黃智賢認為，黃國昌的極端主義是因為他恨國民黨嗎？當然不是，黃表演「恨」，是因為他認為，「反藍、反中的悍將」這樣的標籤，對他直上青雲太有效。黃的政治立場與主張，賞味期不是時間，而是以他的利益為目的。
「黃國昌這2年，貨真價實的享受了狐假虎威的利益」，黃智賢表示，不管是統獨，核電、軍公教退休金替代率等，幾乎每件事，只要利益需要，他都可以用極端的手段，提出相反的主張，這是一種人格特質，用最極端的手段，做最精緻的利己主義者，表演，就要極致，他習慣以說謊、組織性，長期偷拍、偷窺，目的是控制，他需要控制。
黃智賢指出，但如今一切失去控制，再過幾天，黃國昌就不再是立委，新北市長選舉，根本連威脅國民黨可能人選李四川的能耐都沒有，黨主席的權柄，自從柯文哲交保後就沒有了，對美國，過去黃自認表演很上檔次，
為了兩邊利益，可同時表演親美反中，親中反中，要同時並存，但表演反美過或，得罪了美國。
「過了1月，不再有立委保護傘，他的天要塌了」，黃智賢直言，黃國昌需要轉換、需要過場，親美反中要少一點，親中反美的劇本，要加大力度盡情表演，當然不是真的愛中國，只要有利益，誰都可以出賣，也可當街認爹娘，因為他現在急需中國做靠山，「某些人，一生以出賣作為往上爬的階梯，紫雲堂，是該出場的時候了」。
黃智賢痛批，對黃國昌而言，綠黃白藍都只是道具，突然把「紫雲堂」拿出來，作為自以為的登陸入場券，要為自己多年的多行不義、司法問題尋找救贖，把祖先當成遮羞布，用祖先幫自己洗地，把「紫雲」當成行走中國的通行證，他不愛中國、不愛台獨、也不愛美國，愛恨只與此刻利益有關，「紫雲」對他不過是劇本與道具，「還得是黃國昌，才做得出來」，人品不端，一生不斷出賣他人，以出賣換得榮華富貴者，是讓「紫雲」二字蒙羞。
