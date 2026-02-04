黃國昌曝藍白最大戰略打下高雄 柯志恩：藍白合是重要趨勢

國民黨高雄市長提名人、立委柯志恩。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 迎戰2026地方大選，民眾黨主席黃國昌昨接受媒體專訪期間，透露在野黨的最大戰略目標是「打下高雄」，國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，這是一個千載難逢的好機會。柯志恩今（4日）也回應，藍白合是未來一個非常重要的趨勢。

對於民眾黨選戰策略，將採取「兩個太陽」將分進合擊，以「北國昌、南文哲」形式，讓民眾黨前主席柯文哲常駐南部，並將高雄視為重點選區。黃國昌受訪也提到，柯文哲早在去年就精準預測，外界只會關心民眾黨兩個問題，也就是兩個太陽跟藍白合議題，正是因為面對接下來會發生的事情瞭然於胸，所以他們早就做好準備。

廣告 廣告

黃國昌更稱，柯文哲親赴南部拓展支持度跟影響力，最大的戰略目標就是「打下高雄」，不只是民眾黨要打下高雄，而是在野黨想要打下高雄，賴瑞隆是一個完全沒有「Charisma（吸引力）」的政治人物，對於在野黨來說是千載難逢的機會。

柯志恩今也表示，從頭到尾，她都認為藍白一定要合，因為面臨高雄這麼綠營盤勢比藍營還要強的選區，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。藍營其實跟白營在過去立法院對於法案有非常多合作，更不用說去年的大罷免跟核三公投議題，民眾黨主席黃國昌都有特別到高雄幫藍營發聲。

柯志恩強調，藍白合本來就非常有默契，面對這場非常艱困的高雄選戰，他們當然希望，不管是柯文哲或黃國昌及其他民眾黨立委都能到高雄來，他們站在一起，才有辦法讓高雄選戰熱烈，並贏得更多選民的認同。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

換機循環來了 PC產業關鍵轉折 法人點評買進一次看

新任6白委今宣誓就職 黃國昌：藍白黨團三長已見過面