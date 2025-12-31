黃國昌曬「健康之路」紀錄片、94公斤大肚變6塊肌...網友群嘲：「更希望看到你心腸變好」、「國家也需要增肌減脂」

民眾黨主席黃國昌日前預告將推出個人寫真集，今（31日）也公布「健康之路」紀錄片，透露他從去年（2024）11月16日的體重94.6公斤、體脂率31.9，經過柔術、重訓、腳踏車等運動，變成現在的77公斤，體脂率也少了18％。不過，網友們在看到這篇貼文後，紛紛留言回覆，「我寧願看到你心腸變好」、「國家也需要增肌減脂」。

黃國昌今日於臉書貼文表示，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了，這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了！」

黃國昌說，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，他要特別感謝網紅館長跟教練，「天使耐心魔鬼手段，以及紀錄我體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴我能夠持續的『收工，明天再練』」。

黃國昌表示，「這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好」、「Do the best！」同時，黃國昌也發出前後對比照。

不過，這篇貼文一發出，立刻引來網友紛紛留言，「我寧願看到你心腸變好」「國家也需要增肌減脂」「今年的最後一天為什麼要讓我看到這種髒東西」「委員做正事」「土城有不錯的健身房」。

（圖片來源：黃國昌臉書）

