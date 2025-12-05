黃國昌曾在東區抗議居住困境！四叉貓「揪1點」大酸：5年前原來在看房

政治中心／彭淇昀報導

民眾黨主席黃國昌從時代力量時期，就多次喊出「居住正義」口號，打造庶民形象，如今被爆出早在1年多前就搬離位於新北汐止的老家，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，這也是台北市超級蛋黃區。對此，網紅四叉貓表示，2019年11月4日，黃國昌辦了一場居住正義的活動，過了5年，恭喜黃國昌解決這些困境，搬進東區的百吉大廈。

黃國昌從時代力量時期，就多次喊出「居住正義」口號，2019年曾在台北市東區抗議「居住困境」，5年後竟搬進附近的百吉大廈。（圖／翻攝自居住正義改革聯盟、黃國昌臉書）

四叉貓在臉書發文表示，2019年11月4日，黃國昌在台北東區的龍門廣場搭帳棚夜宿，辦了一場居住正義的活動，抗議東區「高空屋、高租金、高房價」的居住困境，但過了5年，恭喜黃國昌解決這些困境，搬進東區的百吉大廈。

四叉貓PO出Google地圖，從龍門廣場走路到百吉大廈約14分鐘，「當年以為國昌老師是去夜宿，現在才知道原來是去看房挑地點」，並透露自己當年也有去現場支持這場活動，不過黃國昌那時躲在帳篷裡面，所以只有跟Z9合照。

不少網友紛紛開酸，「還真是恭喜他，沒有不景氣，只有不爭氣」、「這是勵志的故事！臉皮沒那麼厚的學不來」、「居住正…億」。

