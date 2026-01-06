黃國昌曾建議參選2026 陳佩琪坦言「無力承擔」：全心全力照顧柯文哲

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨(5)日在專訪節目中透露，自己曾向民眾黨前主席柯文哲建議「讓陳佩琪出來選」，更稱「因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏」，不過被柯文哲拒絕。對此，陳佩琪今(6)日回應，她知道有鼓勵她去選舉的聲音，不過體力和精神狀態實在無力承擔。陳佩琪強調，若有需要她站台助選的，她一定義不容辭，而現在則是全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上。

黃國昌昨日接受節目「誰來早餐」專訪時透露，自己曾向柯文哲建議「陳佩琪有沒有可能去選某個地方？」不過當時柯文哲表示「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡的事情已經承受很大壓力。黃國昌則說，當時自己跟柯文哲開這個口的時候很不好意思，「因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏」。

對此，陳佩琪今日發文時提到，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過她認為自己的體力和精神狀態實在無力承擔。陳佩琪表示，她從2024年九月就已經加入民眾黨終身黨員了，黨公職候選人若有需她去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適去的，她一定義不容辭，「現在全心全力放在照顧先生的生活和健康上， 每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。」

