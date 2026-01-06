黃國昌曾建議選2026？陳佩琪稱「無力承擔」：若需站台助選義不容辭

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

佈局2026選舉，民眾黨主席黃國昌昨自爆，他曾建議前黨主席柯文哲妻子陳佩琪有無可能參選2026，但柯回稱「不要啦」，黃雖未說明想讓陳佩琪選哪個地方，但他直言「她會贏」。陳佩琪今（6日）表示，她知黨內有鼓勵選舉的聲音，不過，自承體力和精神狀態實在無力承擔，但她強調，已加入成為終身黨員，「黨公職候選人若有需要我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭。」

陳佩琪於臉書發文透露，現在每天除了勤找工作外，最重要的事就是努力練英文，最近護照過期，也去申請新的了，其餘時間就是積極把口才練好，小兒科、少子化下，找工作也不易，人生剩下的時間就是把柯文哲遇到的司法奇蹟，「講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻為止……」。

話鋒一轉，陳佩琪也說，「回應最近的新聞……知道民眾黨有鼓勵我去選舉的聲音，不過自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年九月就已經加入成終身黨員了，黨公職候選人若有需要我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭。」

陳佩琪強調，她現在全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上， 每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

