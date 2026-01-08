黃國昌曾稱「寧願不要台積電」徐嶔煌：財經不能張口就來 她諷：蠢話成傳世笑柄

[Newtalk新聞] 2026年第二個交易日，台股在「護國神山」台積電領軍強攻下，攻上3萬點，寫下新紀錄。網紅四叉貓挖出，民眾黨主席黃國昌10年前曾稱「寧可要1000家捷安特，而不是1個台積電」，引發熱議。對此，財經專家徐嶔煌今（8）日直言，他就告訴黃國昌，財經需要花時間學習、不能張口就來，科技專家許美嘲諷，「寧願不要台積電」這句蠢話成了傳世笑柄。





徐嶔煌發文提及，以前最常敘述台積電產業鏈的效應，縱向的上下游長出ic設計、封裝測試，橫向的長出設備、材料、零組件，光這縱向與橫向建立的產業鏈，隨著台積電技術世界第一，他們也有機會跟著變成世界第一，這麼龐大的供應鏈第一，怎麼會只有台積電一家呢？

「絕對不是如黃國昌他們這樣『用想像的』、半導體=高科技=跟傳產不一樣，徐嶔煌強調，台積電成為世界第一的過程中有許多的傳產加入、轉型，成為護國神山群的一環，跟著台積電成為世界第一，台積電一家公司，帶動許多傳產轉型，也帶動大大小小供應鏈的大廠小廠跟著營收、薪資上揚，一家台積電=N家供應鏈，結果搞到新竹縣市現在服務業人力缺到爆炸、難找人成為常態。





徐嶔煌說，他在2015年就告訴過黃國昌，財經需要花時間去學習、不能張口就來，概念一錯就貽笑大方，可惜黃大概沒聽進去，後來就踩雷了，踩雷後的就更不敢碰了。





許美華7日發文指出，黃國昌舉的兩個對照組，不管是台積電或捷安特，都很有問題，黃國昌不只不瞭解半導體，他對台灣其他產業也不熟悉。黃國昌這句話最大的盲點是，他顯然完全不瞭解，台積電對台灣、還有對全世界有多重要。





許美華直言，只要對這件事有點概念，都萬萬不可能講出「寧願不要台積電」，這句當下聽起來很有梗的蠢話，而成為傳世笑柄。她說，黃國昌是用極端的比喻方式，強調產業均衡、中小企業的重要性，但問題是，黃把捷安特當中心企業，代表他對產業結構沒概念，而說出「寧願不要台積電」更恐怖，因為他不知道半導體對台灣的絕對重要性。





許美華表示，現在，大家應該都知道台積電太重要，絕對不能拿去換1000家XXX了，「試問，放眼全世界200多個國家⋯現在哪家公司關燈暫停營業，對全世界的影響最大？」她直言，毫無疑問，答案就是台積電，台積電就是這樣一家無可取代的公司；她也喊話，藍白小草不要再講什麼，「台灣如果拿掉台積電還剩下什麼」這種蠢話了。

