黃國昌最後一天在立院 黃智賢狂嗆來辯論：噁心不要臉！檢察官會找你

記者陳思妤／台北報導

兩年條款將至，民眾黨團總召黃國昌等6名白委將在2月1日請辭，今（30）日是最後一天在立法院上班。媒體人黃智賢大酸，素質太差太低，黃國昌除了立違憲的法案跟抄法案外，還會幹嘛，「黃國昌你就是不要臉！」她還邀黃國昌辯論，不過狗仔案就不用，「那個檢察官會找你」。她嗆，黃國昌說她的問題沒必要回答，「對啊！檢察官的問題，你黃國昌才有回答的必要啊」，她自認就是一個賤民，哪如黃國昌是司法皇帝，「噁心死了」。

民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人將於2月1日辭去立委職務，今天是6人最後一天在立法院上班。黃智賢在直播中大酸，民眾黨立委素質太差、太低，6個要走的包括黃國昌，「黃國昌你除了立違憲的法案，還有抄法案以外，你會幹嘛？」

「好丟人喔！」黃智賢直呼，昨天還被現場抓到每個字都抄司法院版本，但上面冠上黃國昌版本，「噁不噁心、低不低級啊！」而且最後一行還漏抄。她酸，這種人，立法院今天下午還要歡送，立法院延會到這個月底，但這個月沒有每天開會，都不幹正經事、不開會、不審預算，總預算被擋在程序委員會10次。

黃智賢提及，黃國昌當過時代力量和民眾黨兩個黨的黨主席，但「水準奇差無比」，不但國防預算抄行政院版，司法院的法案也從頭抄到尾，還漏抄最後一行字。她大酸，黃國昌明明沒能力寫法案，司法院法案很周詳，黃國昌要抄，最後通過就說自己的版本，「你有看過比這個更不要臉的人嗎？黃國昌我就說你不要臉！黃國昌你就是不要臉！」

「不然我們來辯啊！」黃智賢說，黃國昌要辯國防預算也可以，辯論軍購預算也可以，但養狗仔跟監別人的事情就不用了，「那個檢察官會找你」。她嗆，還有透過凱思拿財團兩百萬後馬上在立法院質詢，不知道這是不是叫拿錢辦事，「我是不懂啦…黃國昌講黃智賢她的問題沒有回答的必要，對啊！檢察官的問題，你黃國昌才有回答的必要啊，我不過就是一個賤民而已，哪如你黃國昌司法皇帝，有司法保護傘，噁心死了真是！」、「哈哈哈哈加油！」

至於黃國昌競選總部2月1日要開幕，黃智賢也直呼，黃國昌就是演，「他不會選到底的啦！」要選到前民眾黨主席柯文哲說不用選為止，柯文哲就是要脅恐嚇國民黨拿到要的東西後，就會說燈關一關、逼逼下台，民眾黨就是要在新北增加議員席次，而且越多選票、越多人當選，柯文哲就會誤以為這麼多人支持他，「法官你敢判嗎？你不想活了？」這就是柯文哲真正目的，要要脅司法。

