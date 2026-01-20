黃國昌有夠慘！遭TVBS新北市長民調狠打臉 李四川、蘇巧慧都贏他

即時中心／高睿鴻報導

自2006年後，民進黨再也無法取得新北市長（原台北縣長）大位，但今（2026）年九合一大選，將推出前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧拚一把，讓綠營支持者很期待，新北這次能「藍天轉綠地」。比起綠營早早定案，先前傳出有意共推人選、促成「新北藍白合」的國民黨及民眾黨，就顯得有些迷茫，到現在都還無法進入「比民調」程序。不過，外界已搶先開跑，據最新民調顯示，北市副市長李四川，支持率遠高於其他藍白戰將。

媒體《TVBS民調中心》今（20）釋出最新民調，顯示在藍白陣營當中，李四川獲得44%支持率、直接輾壓民眾黨主席黃國昌的18%，此外，藍營的新北副市長劉和然僅有7%。值得一提的是，還有32%民眾未表達意見，說明戰局可能還會出現變化。但就目前來看，綜觀綠營以外的新北市長人選，李四川的支持度大勝其他藍白潛在候選人，領先差距相當顯著。

同一份民調也顯示，李四川若對決蘇巧慧，支持率暫時以47%比32%領先；但國民黨北市議員李明賢近日也坦言，由於藍營徵召動作緩慢，蘇的民調其實正在大幅拉近。另一方面，若國民黨派出劉和然、或是由民眾黨推黃國昌，與蘇巧慧一對一對決，蘇巧慧的民調支持率能以39%比33%擊退黃國昌、38%比29%大勝劉和然，差距均相當明顯。

民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧。（圖／民視新聞資料照）

據《TVBS》報導，黃國昌回應說，任何民調都是提醒他要繼續努力的方向；雖然目前民調尚未取得領先，但他依舊表示，相信自己能成為新北市民最好的選擇、也要為市民朋友做到最好。而劉和然則說：「每份民調我們都尊重、每個數字都是提醒，也是鼓勵。我會持續拚，讓新北繼續向前」。

