黃國昌有意願與習近平見面吃雞排 梁文傑給建議：不需倉促表態

針對民眾黨主席黃國昌今天（30日）表示有意願與習近平見面，陸委會副主委梁文傑建議，「不需要太急著倉促的表態」。（圖／陳凱貞攝）

民眾黨主席黃國昌今天（30日）上午接受專訪時被問到是否願意見中國國家主席習近平？黃國昌表示，自己比較尷尬，因為他目前仍被中國列在黑名單上，但自己並不排斥，「賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」對此，陸委會副主委梁文傑今天下午表示，中共目前積極推動「愛國者治台」模式「如果你能見到習近平，那就表示已經被認可」，但他還是建議不需急於表態。

對此，梁文傑今天主持例行記者會時表示，他並不清楚黃國昌委員目前是否仍在中國的黑名單上，但因其岳父在中國的投資，此事也曾被中國國台辦公開證實，因為每個人都會有變化，政治情勢也會有變化，所以黃國昌現在還有沒有在名單上面他並不確定。

梁文傑指出，中共目前的對台政策方向已經非常明確，正推動所謂「愛國者治台」模式，也就是只允許「效忠中共」的人參與政治與公共事務，「如果你能見到習近平，那就表示已經被認可」，但他還是建議，「不需要太急著倉促的表態」。



