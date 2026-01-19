黃國昌服務處主任周曉芸力挺公益 「獅愛永續路跑」打造三重蘆洲暖社區

「第二屆獅愛永續微風公益路跑」於新北市蘆洲微風運河登場。(記者翻攝)

【警政時報 包克明／新北報導】為推廣健康運動並深化在地公益行動，國際獅子會300A2區今（19）日於新北市蘆洲微風運河舉辦「第二屆獅愛永續微風公益路跑」，活動結合公益路跑、親子園遊會與捐血行動，民眾黨主席黃國昌服務處主任周曉芸特別現身參與，吸引眾多市民、親子家庭與志工夥伴共襄盛舉，現場氣氛溫馨熱絡，充滿正能量。

立法委員黃國昌服務處三重、蘆洲區主任周曉芸鼓勵大家踴躍參與。(記者翻攝)

主辦單位表示，此次活動除鼓勵民眾培養規律運動習慣外，也特別結合捐血車進駐，號召參與者「跑出健康、捐出希望」，以實際行動支持醫療用血需求，讓公益不僅停留在口號，而是真正落實於生活。

台北市日月光獅子會會長吳秋玲(左1)現身活動現場力挺公益。(記者翻攝)

立法委員黃國昌服務處三重、蘆洲區主任周曉芸表示，這不只是一場路跑活動，更是一場結合運動、公益與愛心的行動實踐。她指出，每一袋熱血都可能成為他人生命的希望，透過簡單的付出，便能產生巨大的社會影響力，正是公益最動人的地方。

周曉芸也特別感謝國際獅子會各分會夥伴、醫療捐血單位、志工團隊及所有協辦單位長期投入公益服務，以實際行動關懷社會弱勢，讓「運動可以做公益、流汗也能傳遞愛」不再只是理念，而是持續發生在社區中的真實行動。

活動現場可見許多親子家庭一同參與路跑與園遊會，展現世代共融的溫馨畫面。周曉芸指出，公益不是一個人的努力，而是一群人共同完成的旅程，透過親子共同參與，也能將關懷社會、助人為善的價值向下扎根，傳承給下一代。

周曉芸最後祝福活動圓滿成功，並期待未來持續結合更多元的公益形式，讓愛心、健康與希望在三重、蘆洲持續流動，打造更溫暖、更有力量的在地社區。

