政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌，近期走入校園，週四到政大開講，遭學生印釋憲聲請書抗議，被問及此事他說不覺的是抗議，但下一場校園演講表單竟被發現，白紙黑字規定"禁止任何形式抗議"，綠營猛酸黃國昌可以去走讀，卻禁止學生在校園走讀嗎？

民眾黨主席黃國昌：「幾乎每天都會遇到記者，然後記者就開始說，網友質疑你根本是擺拍，沒有騎到高雄。」

一身休閒裝扮，黃國昌週四現身政大校園，政治系學會開講，分享到一半又忍不住抱怨媒體，但他過去爭議不斷，高分貝火爆質詢，在學生心裡印象似乎沒加分。

廣告 廣告

政大學生：「個人對他評價，滿複雜的一個人，所以想親眼認識他。」

政大學生vs.記者：「對黃國昌主席的印象怎麼樣，不是非常正面，質詢的風格非常地憤怒。」

而且據現場學生轉述，有人只是想拿起手機錄影卻遭工作人員上前阻止，讓他滿頭問號。還有學生特地印製180份釋憲聲請書發送，說要表達他對藍白癱瘓憲法法庭一年的抗議。

政大學生：「還我憲法法庭，藍白還在阻擋大法官人選，讓我們憲法法庭，癱瘓將近快一年，所以我送了釋憲聲請書給黃主席。」

政大學生：「在野黨談聯合政府，沒有什麼意義，畢竟他們兩個都在立法院，民眾黨應該先想的是，要怎麼把他們的政治勢能，保留到2028年。」

民眾黨主席黃國昌：「（有學生說還我憲法法庭），我知道有學在那邊發傳單，那這個就是你所謂的抗議的話，我有一點驚訝啦。」

黃國昌東吳大學演講「不准抗議」 綠營批雙標：自己可以走讀

針對政大演講有學生印製釋憲聲請書發送表達訴求，民眾黨主席黃國昌表示知情不認為是抗議。（圖／民視新聞）

不覺得被抗議，黃國昌12月初還要到東吳開講，但眼尖網友發現，線上報名表單竟出現一欄"禁止任何形式抗議"，要報名者填同意。





民眾黨團總召黃國昌：「東吳辦的部分我是受邀的人，那對主辦單位他們相關的規劃，對我來講就是尊重。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「有人說都可以到那個，地檢署去走讀了，那麼今天他來學校演講，學校就是一個讀書的地方，那他來學校演講，那我們去讀書走讀一下，會被禁止這也是很奇怪，我想同學們的想法很清楚，就是說人要一致，不能老是雙標。」

黃國昌東吳大學演講「不准抗議」 綠營批雙標：自己可以走讀

黃國昌12月初赴東吳校園演講，被網友發現報名表單出現一欄禁止任何形式抗議。（圖／翻攝自threads）

網友酸那黃國昌之前走讀活動也應該被驅離啊，只敢叫人衝好意思講社會運動，有人翻出過去前主席曾被抗議過，2019年柯文哲東吳開講前就遭學生連署反對，會場外牆上手扶梯都貼滿標語狠酸，就不知道現在黃主席能否承擔得起學生批評。









原文出處：黃國昌東吳大學演講「不准抗議」 綠營批雙標：自己可以走讀

更多民視新聞報導

暖度爆表！台美日友好 谷立言、潘孟安共飲清酒力挺日本

中客「50萬張赴日機票」遭取消！他揪小粉紅愛國「真相」

獨家／藍白主席會抄襲「顧台灣」？原為《民視》創辦人蔡同榮口號

