黃國昌東吳演講挨批！吳思瑤酸「別把年輕人當小草」：不會縱容虛偽政客

記者楊士誼／台北報導

東吳大學政治系與社會系學會16日公布，民眾黨主席黃國昌將於12月3日前往東吳大學以「社會運動的下一步 走進體制的抗爭者」為題演講，引起學生跟網友狂酸「請鬼拿藥單」。民進黨立委吳思瑤今（17）日表示，黃國昌入校演講似乎想彌平自身爭議，但年輕世代的觀念提升，「不要只想把年輕世代當成小草」。她強調，對於虛偽的政客年輕世代不會縱容，她也對黃國昌送上祝福，並表示「相信年輕人會有正確判斷」。

東吳系學會活動貼文指出，講座將邀請黃國昌蒞臨現場，講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身份轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風，「我們都期待在這次的講座裡一同尋求解答」，系學會並表示，活動開放系外人士參與。貼文下則有學生與網友開嗆「請鬼拿藥單」、「最近一直進校園演講，司馬昭之心」、「會問A答B嗎？」東吳政治系副教授陳方隅也留言稱「大家想必都準備好要提問了吧！」

吳思瑤上午在立法院接受媒體聯訪指出，黃國昌很刻意進入校園，似乎想為自己的人設崩塌、爭議等彌平，或是討好年輕世代，對於出入校園的言談都尊重，但切莫用帶風向、攻擊方式遂行個人政治目的。她表示，各大校園的年輕世代對是非善惡的評價、法治觀念都大大提升，「不要只想把年輕世代當成小草」。

吳思瑤說，相信年輕人會有正確判斷，也祝福黃國昌。她也隨即表示，上次政大宣布黃國昌要演講，遭受非常多學生的質疑且砲火猛烈，對於不公不義、虛偽的政客，「我想年輕世代是不會縱容，就讓這種坦率直接的反應，黃國昌敢踏入校園他就要承受」。

