黃國昌東吳演講「不准抗議」！綠委批雙標：這不是學生希望看到的

民眾黨主席黃國昌日前受邀到政大、東吳等校演講，但有網友發現，在東吳大學黃國昌演講活動的報名表單中卻寫明「禁止任何形式抗議......違者視情況進行制止或驅離等措施」，挨批雙標。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（21）日受訪表示，人不能老是雙標，可以去地檢署「走讀」，到學校卻要別人不能挑戰，這不是學生希望看到的。

黃國昌20日前往政大演講，即有學生列印一百多份憲法法庭釋憲申請書到場，抗議藍白癱瘓憲法法庭。而黃國昌也將於12月3日前往東吳大學演講，卻有學生發現報名表單中卻寫明「禁止任何形式抗議如：舉牌、中斷演講者之違反秩序之行為，違者視情況進行制止或驅離等措施」。學生將表單內容PO上網後也引起網友批評「講自己如何靠社運收割，然後不准別人社會運動」、「為什麼不能去演講現場走讀？玩人體衝浪？」

鍾佳濱上午受訪表示，同學們都很有創意，他也有看到。他指出，有人說「都可以到地檢署去走讀了，今天來學校演講，學校就是1個讀書的地方，他來學校演講，那我們去讀書走讀一下會被禁止？這也是很奇怪」。鍾佳濱指出，同學們的想法很清楚，就是人要一致不能老是雙標，在社會上行走就可以任意而為；到了學校裡面，就要求別人不可以挑戰、質疑，這不是學生所希望看到的政治人物。

