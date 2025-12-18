黃國昌東吳演講「禁直播禁抗議」 徐國勇酸莫名其妙：演講還怕人知道？

記者劉秀敏／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前應東吳大學政治學系之邀前往演講，但不僅活動不開放錄音、錄影、直播，甚至在報名表單就明定「禁止抗議」，而民進黨秘書長徐國勇今（18）日到校演講時則無相關規定。對此，徐國勇直言「不准學生抗議，我是覺得莫名其妙」，要看抗議的方向、目的、意義在哪裡；不准學生直播更是沒有意義，「你演講還怕人家知道？」

東吳大學政治學系學生會12月3日邀請黃國昌到校演講，不僅不開放錄音錄影，不開放直播，報名表單還載明「禁止任何形式抗議」，黃國昌則稱，自己是受邀的人，尊重主辦單位相關規劃。不過，包括9日東吳政治系演講的民進黨立委沈伯洋、今日的徐國勇以及即將在本月22日登場的國民黨主席鄭麗文場次，報名表單都未有「禁止抗議」等字樣。

針對媒體關注是否擔心會有學生抗議？徐國勇直言：「抗議就抗議啊，當一個民意代表，當過公眾人物，為什麼怕人家抗議呢？」自己教書多年，從小學、大學到研究所，也曾有小學生抗議怎麼還不下課，「所以不准學生抗議，我是覺得莫名其妙，抗議要看他有沒有道理。」有道理的話，學生當然可以抗議，教授什麼都懂、什麼都對嗎？不一定吧。

「不准學生抗議，我是覺得蠻奇怪的」，徐國勇直言，要看學生抗議的方向、目的、意義在哪裡；不准學生直播更是沒有意義，如果是上課不准學生錄音錄影，這是一種尊重，因為有些課堂的東西是值得討論的；但這個是演講，「你演講還怕人家知道？」黃國昌是一個當過老師的人，還是一個教授，怎麼會這樣子？

徐國勇說，他不客氣地批評，當一個公眾人物，懂就懂、不懂就不懂，不要怕人家問。例如拿一些機械的事情問他，他也不懂，那明白講就好了，可是如果是個讀法律的人，卻不准人家問法律、不敢回答，「那你當什麼教授？」



