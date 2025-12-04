黃國昌東吳開講喊「普丁是獨裁者」！綠酸見鬼說鬼話：難怪支持度個位數

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌3日前往東吳大學進行「不能錄影、錄音」的閉門演講，在回答學生提問時稱「普丁當然是獨裁者」、「你把他們主席（鄭麗文）的話看得太有影響力」，與黃國昌先前的立場相差甚遠。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（4）日表示，黃國昌見人說人話、見鬼說鬼話，完全沒有標準，難怪民眾黨的支持度已經是個位數。

黃國昌回答學生提問時表示，學生把國民黨主席的話看得太有影響力了，「你問普丁是不是獨裁者，普丁當然是獨裁者啊！這有什麼好懷疑的？」此話一出引起熱烈掌聲。黃國昌更稱，「我不會幫國民黨說話，他們犯過的錯、做過的事情，他們自己要面對」。

鍾佳濱上午接受媒體聯訪時表示，黃國昌面對媒體的提問「問A答B」，他領導的民眾黨團則是雙標，「此一時彼一時，昨日之我跟今日之我互相矛盾」。黃國昌在面對學生的閉門演講，沒有媒體採訪時態度就更直接，符合「見人說人話、見鬼說鬼話，直到鬼打牆」。學生想聽什麼立場他就用什麼態度回應；學生反對什麼立場，就絕口不提或表達自己也是那樣的主張，完全沒有標準。

鍾佳濱指出，黃國昌不是「問A答B」也不是雙標，而是完全沒有標準，在場的人想聽什麼就給什麼，遇到學生就說學生愛聽的話，維持他在小草心中的正義形象。「這點在被戳破後，難怪民眾黨支持度已經是個位數」。

