黃國昌東吳開講！學生酸問A答B 副教授：為什麼不准拍照直播

民眾黨主席黃國昌繼上次政大開講後，這回換到東吳大學，不少學生到場聆聽，不過有人就是因為過去他立場多次轉換、政治變色，想聽他現場論述，主辦單位也開放QA問答，但有學生在網路上分享，聽完結論就是問A答B功力實在令人稱佩，東吳政治系副教授也質疑，為什麼不准許學生直播與拍照。

民眾黨主席黃國昌：「開庭以前他們在高等裁判處，就是我們的高等法院外面，在抗議。」

分享前陣子民眾黨日本參訪行，黨主席黃國昌週三現身東吳校園開講，當初海報一貼出就掀起討論。

系外、校外都能進場聽，因為人數超出預期，臨時換場地，不過位置似乎沒坐滿，不少人會來現場，是因為對黃國昌從時力跳民眾黨的轉換，以及國會質詢表現印象深刻。

學生：「現在國會在幹嘛，為什麼要這樣子，他理念到底是什麼，大家有說什麼他反覆不一，就是十年前怎麼樣，現在怎麼樣。」





學生：「他在我們選區的話，其實都是褒貶不一，我自己是覺得說他有些，有人會說是什麼像政治上變色的關係的話，就是可能我真的個人會覺得，稍微的不那麼喜歡。」

學生：「還是主要看他這個人自己覺得，他的核心價值有沒有改變，現在的論述是不是能讓我們，大學生支持這樣。」

不過黃國昌簡報名稱是"心中的草鞋"，有學生嘆曾經穿著草鞋站在街頭，但現在的你⋯唉算了吧，即便有開放QA，學生聽完狠酸問A答B功力實在令人稱佩，而且東扯西扯，一題拖快15分鐘。原本受政治系學會邀請的副教授陳方隅，有事無法出席，但在臉書開問26題，像是黃國昌很喜歡直播、強調公開透明，但為什麼校園演講不准許學生直播與拍照，曾經反共、反國民黨、反黨產的黃國昌博士，現在到底是在哪裡？酸度破表。

學生：「其實黃國昌過去也是在提出說，黨產條例不應該（擱置），要落實一個轉型正義，他現在所在的民眾黨的，好像也不那麼認為說，轉型正義是最主要的題目，黃國昌他本人是很強調說，包含議事規則都是要公開的直播，他自己也非常喜歡直播，但這次卻不能公開錄音錄音。」





東吳大學政治系學會會長謝承志：「學會的立場是，我們會希望邀請來自不同領域，或是不同立場的講者，其實有像藍綠兩黨高層就是，都有各種各種的邀請。」

東吳政治系學會強調，政治人物開講藍綠白都會邀請，不過黃國昌到校園想拉近青年距離，有加分還是扣分，學生自有公斷。

