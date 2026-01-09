黃國昌槓媒體被告！首次開庭直接沒來 原告：請法官依法處理

黃國昌被告但直接沒來。（圖／本刊資料照）

民眾黨主席黃國昌去年10月受訪時提到，時任上報記者陳燕珩報導鏡週刊資金的新聞，後續遭到報復且稱此為「寫這種調查報告惹來的禍」。後續鏡週刊自訴提告，台北地院今（1月9日）開庭審理，但身為被告的黃國昌直接沒來，首次開庭也因此短短幾分鐘就結束。

去年10月黃國昌因不滿鏡週刊接連爆料，於是出面反擊其資金有問題，並稱「精鏡傳媒集團最少有8億的資金從海上紙外公司MMG（Mirror Media Group Inc.）以借款名義，從海外的紙上公司、避稅天堂的紙上公司匯到台灣來。請問那個避稅天堂的海外紙上公司背後的資金來源是誰？是裴瑋嗎？」並要民進黨看著精鏡傳媒，好好的去查清楚呀。

後續他話鋒一轉，提到「上報有位非常有勇氣的女記者陳燕珩，在上報把這東西給弄出來」並表示「我為什麼知道、她在追查一些弊案的時候，他們家地下室、她爸爸的車子，裡面所有的油箱被塞滿了鐵釘，這個就是她寫這種調查報告惹來的禍」。

鏡週刊隔日旋即發表聲明反擊，指控黃國昌刻意「竹篙湊菜刀」將事情混為一談，說明陳燕珩是因報導關於職籃高雄鋼鐵人領隊的報導才會遭到不法報復，且有新北地方法院113年度審易字第1487號刑事判決可證，後續也以自訴方式對黃國昌提告。

今日上午10時是台北地院針對本案的首次開庭，不過黃國昌卻直接沒來，對此法官詢問鏡週刊的代表有何意見，對方僅回覆「依法處理」，開庭全程短短幾分鐘就結束。

