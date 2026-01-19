黃國昌機密會議帶走資料！許淑華揭藍白阻國防預算黑幕：危害台灣安全

記者李鴻典／台北報導

民進黨籍台北市議員許淑華今（19）天表示，請大家一起支持國防預算，不要讓藍白立委的惡鬥，拖垮台灣站穩國際的腳步！

許淑華今（19）天表示，請大家一起支持國防預算，不要讓藍白立委的惡鬥，拖垮台灣站穩國際的腳步！（圖／翻攝自許淑華臉書）

許淑華製作一張圖表指出，幫大家回顧目前國防預算的狀況：

藍白立委聯手拖延，讓今年總預算拖到現在還沒付委，也就是還沒開始審查。年度總預算內包含的國防預算，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。他們還七度阻擋國防特別預算，使未來8年共1.25兆的國防計畫無法展開。

黃國昌聲稱訪問美國過後，使他確定要反對國防預算，試圖營造出一種美國授意阻擋國防的假象。讓美國在台協會AIT大動作出面澄清：美國絕對支持這份國防預算，也力挺台灣加強國防自主能力。黃國昌說謊說到被外交大使公開打臉，實在是史無前例的丟臉。

許淑華說，今天，國防部長為了說服藍白立委通過預算，特別開了一場機密會議說明計畫細節。結果黃國昌開會開到一半就離開，還差點把機密資料順手帶離現場，事後狡辯只是不小心。

許淑華提到，上週，台灣好不容易爭取到和日本、韓國、歐盟同等地位的關稅優惠；還簽署了具有歷史意義的台美經貿合作備忘錄（MOU）。這些都是台灣成功爭取世界認同，一步一腳印站穩國際的證明。

藍白立委的一再阻擋國防預算的行為，正在傷害我們的國家安全，更是對國際社會釋放錯誤訊息，讓盟國懷疑台灣守護自身安全的決心。許淑華強調，所以拜託大家，一起支持國防預算，讓藍白立委聽到台灣人真正的聲音。

