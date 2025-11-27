黃國昌欲拜會麻生太郎、野田佳彥等親台派全遭婉拒 知情人士曝原因

有媒體昨日揭露，黃國昌一行人原本想約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子、日本維新會高層等親台派政治人物，但相關約訪全遭婉拒。 圖：翻攝自民眾黨臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌自本月２５日起率領白營青年團赴日訪問，有媒體昨日揭露，黃國昌一行人原本想約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子、日本維新會高層等親台派政治人物，但相關約訪全遭婉拒，有知情人士就曝光遭拒原因。

黃國昌率團訪日，先是受日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司邀請，進入身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗辦公室參訪，與高市早苗辦公桌合影，接著又拜會立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等參、眾議員。

然而，根據《今日新聞NOWNEWS》26日報導，先前民眾黨前主席柯文哲宣布參選總統時，也曾訪問日本，並拜會麻生太郎、野田佳彥等人，而已表態要投入明年新北市長選舉的黃國昌原本也想效仿柯文哲，拜會麻生太郎、野田佳彥、小池百合子日本維新會高層等親台派，因此進行相關安排，但全都遭到婉拒。

對此，知情人士透露，黃國昌是台灣第三大黨的黨魁，日本在野黨主席若時間允許，通常洽約都會安排見面。不過這次他是率領青年團，訪團成員只有２名公職，因此讓日方覺得由黨主席層級接見可能不太恰當。

