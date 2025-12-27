黃國昌正式宣布參選 2026 新北市長 勇於承擔

(記者黃緒生新北報導)台灣民眾黨主席黃國昌今天正式宣布參選 2026 新北市長，要把期待化為行動、為新北應援、為即將到來的改變應援，更向新北市民展現「說到做到」的決心。



今日活動為限量索票，現場仍湧入爆量支持者，熱情與能量滿滿。大家齊聲高唱《讓新北發光 Lighting Up New Taipei City》，氣氛一路升高，接著喊出「轉動新北 DO THE BEST、新北誰來 國昌FIGHT」的口號，共同見證這個重要的時刻。



黃國昌回顧，自己在 2023年11月加入台灣民眾黨，當時正是風雨飄搖的時刻，但他沒有時間洩氣，因為「加入民眾黨的第一天，就是開始戰鬥的第一天」。他指出，在過去不到兩年的時間裡，與七位民眾黨立委並肩作戰，在立法院完成國會改革、修正《財劃法》、推動《吹哨者保護法》、制定《不法關說罪》與《棄保潛逃罪》，一步步兌現了2023年7月16日柯文哲在凱道對公民許下的承諾；更強調「說到做到，是對政治人物最基本的要求」。



黃國昌也坦言，每次在立法院質詢，都真的「好想親手把事情做好」，期待未來能有機會能從一個監督者，成為一名執行者，讓改革不只是在口號，而是落實在城市的每個角落。



台灣民眾黨創黨主席柯文哲與夫人陳佩琪Peggy 醫師也驚喜現身力挺。柯文哲提到，民眾黨不能因為他個人的官司而停下腳步，在最困難的時候，更需要有人站出來扛起責任；並大力肯定黃國昌勇於承擔的勇氣，相信他一定會給新北市帶來全新的未來！



基隆市副市長邱佩琳、新竹市副市長邱臣遠，無黨籍新北市議員李翁月娥、國民黨新北市陳明義議員及多位新北市地方人士都出席應援，館長飆捍也透過影片送上祝福。更有多位曾受黃國昌協助的詐騙受害者、台鐵事故傷者與家屬也親自到場，分享自身經歷，肯定他長期為公益發聲、無償付出，以及說到做到的行動力。





