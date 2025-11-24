黃國昌民調慘...綠議員提議：讓「她」出來當白營母雞！

論壇中心/綜合報導

國民黨新北市議員林金結日前公布一份新北市長的內參民調，在可能參選人支持度的部分，北市副市長李四川39.8%、民進黨立委蘇巧慧31.2%，民眾黨主席黃國昌則僅有17.2%。民進黨台北市議員林延鳳看了之後，狠酸黃國昌怎樣都輸李四川，質疑他有什麼底氣跟人家談要「北市議員4+2全壘打？」林延鳳直言「選舉要靠母雞」，建議民眾黨提名陳佩琪「當最強母雞」！

林延鳳在《台灣向前行》節目中指出，迄今已公布的2026新北市長民調，黃國昌都是最後一名，沒贏過任何人，「對於國民黨就不是一個咖」。林延鳳透露，私底下曾詢問國民黨籍議員會不會找黃國昌站台助選，對方竟回答「還是不要才好」，大概就是因為目前民眾黨有前主席柯文哲的官司、黃國昌「狗仔門」等案件，都可能在選舉中成為變數。



林延鳳進一步分析，民眾黨2022年在台北市有黃珊珊當「母雞」，所以才能選上4席議員，但現在黃國昌是一個「沒有選贏過」的操盤手，民眾黨如果聰明的話，應該提陳佩琪出來當「母雞」，趁著柯文哲的官司宣判，操作「代夫出征」的形象，藉以帶動民眾黨其他縣市的選情。

