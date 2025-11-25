即時中心／徐子為報導



距離2026九合一大選投票約剩一年，其中，新北市長選情成為眾人矚目焦點，尤其是藍營潛在參選人李四川，會如何與已宣布將參選的民眾黨主席黃國昌協調成為更是重中之重。針對近日多份民調顯示李四川大勝黃國昌，民眾黨團主任陳智菡護航回應，之前柯文哲競選總統時，新北市長侯友宜滿意度很高，但後來很快就被柯文哲「黃金交叉了」，但網友完全不買單陳的言論，重砲開轟：「假老二民調」、「活在平行時空」、「假老二還敢講」。





被問及黃國昌民調輸李四川，陳智菡今（25）日表示，柯文哲之前選總統時，侯友宜滿意度破五成，但選下去很快就跟柯「黃金交叉」，否則國民黨也不會來談藍白合。她也說，現在就是各自做好準備，然後比民調，「願賭服輸」。



然而，PTT與其他社群平台網友看到陳智菡回應後，紛紛留言表示「假老二」、「然後侯友宜拿84萬票，柯拿64萬，假老二真敢講」、「然後台北賴和侯都拿58萬，柯拿36萬6」、「柯文哲選總統時，台北468個里全部輸侯友宜耶」、「民眾黨的臉皮為何可以厚成這樣子啊」、「真老二輸給假老二嗎？」



柯文哲去（2024）年在藍白合破局後，參選總統落選，時任柯幕僚的吳靜怡則在臉書表示，柯文哲選前公布參考「求真民調」，結果內容誤差值最高，要求出面說明民調「假老二」的疑團。不過柯文哲當時強調絕無造假，並批評別的民調刻意打壓他，營造棄保效應。





原文出處：快新聞／黃國昌民調輸李四川？白營急護航「之前侯也輸柯」 網嗆「假老二」

