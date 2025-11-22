黃國昌民調重挫 洪健益酸：睜眼說瞎話破功
匯流新聞網21日公布「2026新北市長選情評估」最新民調，結果顯示，民眾黨主席黃國昌在與多位熱門潛在人選的對比中全面落後——無論對上藍營的李四川、劉和然，或綠營的蘇巧慧，皆呈現劣勢。而在民眾黨支持者中，更有高達57.6%的人表示「不欣賞黃國昌」。對此，民進黨台北市議員洪健益直言，「黃國昌的睜眼說瞎話，現在完完全全破功了。」
洪健益在政論節目《前進新台灣》中指出，這份民調顯示，黃國昌在民眾黨內部爭取新北市長提名的接受度並不高。他質疑：「黃國昌難道沒有自己做民調嗎？一定有，但他卻老愛胡說八道，聲稱內參數據贏過劉和然、與李四川平手，現在證明全是假的。」
洪健益進一步批評，黃國昌先前多次聲稱民調領先，但從未公布具體數據，「因為根本拿不出來」。他直指，這也反映出黃國昌與國民黨主席鄭麗文在討論藍白合時「虎假虎威」，企圖藉話術營造聲勢。
他分析，黃國昌的政治目的無非是希望在2026選戰中，為民眾黨吸引更多「小雞」參選人、維持曝光熱度。然而從民調結果來看，新北市民對黃國昌的支持度甚至低於劉和然，顯示其選戰布局幾乎「提前出局」。
洪健益表示，這份民調也讓鄭麗文更有底氣拒絕黃國昌的主導角色，「要談『小雞』可以，但你要談『母雞』根本不可能。不要再拿母雞當籌碼，來要求國民黨。」
他最後酸道：「黃國昌現在被打臉，連籌碼都沒了。我只能說，你的睜眼說瞎話，現在完全破功。接下來要幹嘛？就只能流眼淚、哭了！」
