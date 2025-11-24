黃國昌沒搭高鐵商務艙！他嘆「不要假裝很省」：省小錢花大錢亂花預算

政治中心／綜合報導

近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，聲稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，事後前立委陳柏惟曝光原因直言「通常站著的比較多是忘記買票」。對此，律師林智群也狠酸「不要在那裡假裝很省，省小錢，花大錢亂花預算」。

林智群發文，一堆人頭帳號在洗黃國昌、盧秀燕搭高鐵沒坐商務艙，還站著，姑且不論是不是擺拍，政治人物應該給他什麼待遇，像是出國搭商務艙等，他都沒有意見，「該給的尊重就是要給」。

林智群指出，但如果本業沒做好，像是推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、一年花3.6億元在購物節幫自己行銷、垃圾山問題擺爛、搞一堆華而不實的巨蛋，「你跟我講你搭高鐵都很省錢，我就要買單嗎？」。

林智群直言，不要在那裡假裝很省，省商務艙的小錢，花大錢亂花預算，大家就要很感動，「以為大家是朝三暮四的猴子嗎？」。

據了解，陳柏惟當時在留言打臉，表示「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，狠酸「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。

