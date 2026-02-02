黃國昌沒錢了？辭立委自曝民眾黨主席沒薪水 喊回去登錄律師

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨主席黃國昌，已經請辭黨籍立委，先前更宣布卸任後會有5個身分，包含前往立院黨團開會、中央黨部辦公、投入新北市長選舉、擔任直播主、重披律師袍；昨（1）日更成立新北市長競選總部，要挑戰新北市長大位。不過，黃國昌今（2）日中午接受專訪時宣稱，民眾黨主席是一個沒有薪水的位置，但自己還有妻小、母親要養，而自己擁有法律專業，當然就回去登錄律師。

黃國昌今日中午接受資深媒體人黃光芹主持節目「中午來開匯」專訪，就媒體所言請辭立委的「5大崗位」，他表示自己不會這樣講，而黃國昌稱自己向來原則就是，不管在什麼工作崗位上就是把事情做好。

他說，第一個最重要身分是黨主席，就是有很多黨務事情要處理，特別面對2026年大選時候，怎麼讓民眾黨優秀的候選人進入地方議會，到各個縣市為台灣民眾服務；同時，自己又身兼新北市長候選人身分，接下來和國民黨有3階段整合，整合完後用最好的方法，挑出最強的團隊，希望贏下2026新北市長的位置。

至於私人私務部分，黃國昌宣稱，民眾黨主席是一個沒有薪水的位置，黃光芹聽聞很驚訝說「我今天才知道，以為至少有薪水」，黃國昌便說「妳以為台灣民眾黨主席有薪水？妳想太多了哈哈」，而且自己還有妻小、母親要養，因此自己還需要收入來源，而自己的專業就是法律，當然就回去登錄律師。

黃國昌也說，之前擔任立委時按照法律規範，律師不能夠登錄，現在離開立委的身分，本來就通過律師考試也執行過律師業務、也有律師執照，依照法律規定登錄律師還滿方便的，如果真的有什麼重要的事情，要他重新披上律師袍也方便。

