民眾黨主席黃國昌昨（27）日在新莊舉辦「為新北應援」造勢，宣布參選新北市長，前主席柯文哲到場站台。對此，政治評論員吳靜怡今（28）日在臉書質疑，活動聲量不如預期，直播人數跌破想像，直言流量退潮。她指出，柯文哲台上難以說出黃國昌的新北藍圖，合體僅剩媒體聲量卻無勝選氣勢；在藍綠議題主導下，民眾黨逐漸邊緣化，只剩下「文昌之痔」。

黃國昌昨日在新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長，柯文哲到場站台，支持者氣氛高昂。不過，政治評論員吳靜怡在臉書發文指出，「藍白發言人之爭，黃國昌直播出現滑坡現象！」。

吳靜怡表示，這是柯文哲首度公開站台黃國昌的市長選舉活動，雖然場面看似盛大，但場地最多僅能容納約千人，且採登記制。而過往黃國昌晚間開直播，線上人數動輒是其他自媒體的四、五倍，未料首場造勢加上柯文哲壓軸登場，直播人數卻不到五千人，「民眾之聲」頻道人數甚至等到柯文哲出現才破千，讓人質疑草粉、蔥粉是否退潮，或流量神話不再。她直言，這樣的聲量表現，黃國昌要如何與李四川相比民調，恐怕反而拖累民眾黨整體氣勢。

快新聞／黃國昌流量滑坡！吳靜怡狠酸：民眾黨只剩「文昌之痔」

吳靜怡指出，黃國昌直播出現滑坡現象，直播人數卻不到五千人。（圖／翻攝自民眾之聲YT）

接著，吳靜怡指出，柯文哲在台上一邊試圖將政治獻金、公益侵占等司法爭議推給會計師，另一邊又努力稱讚黃國昌，卻始終說不出口黃國昌能為新北帶來什麼藍圖，連基本的新北政績都沒有。即便柯、黃合體仍具媒體聲量，但看不出任何勝選氣勢，若黃國昌不儘早離開立法院，民眾黨明年選戰恐怕持續擺盪。

她進一步分析，國民黨主席鄭麗文在校園的言行引發高度討論，甚至直言要赴北京見習近平，定調國共合作路線，迅速成為政治焦點，一週聲量超越柯文哲與黃國昌；藍綠交鋒下，總統賴清德同樣主導議題，反觀民眾黨卻只剩下「文昌之痔」。

最後，吳靜怡直言，柯文哲該擔心的不是能選哪裡，而是若雙北未提名人選，民眾黨恐在媒體場域被邊緣化，甚至提早泡沫化，未來影響力端看黃國昌是否願意成為棋子，以戰養戰、對抗司法。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

