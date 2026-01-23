黃國昌涉外洩國防機密 民進黨團提案送立院紀律委員會

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委黃國昌日前在立法院外交及國防委員會機密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，引發洩密疑雲。對此，民進黨團今(23日)提案，指出黃國昌無論是故意或過失，均已涉違反「國家機密保護法」、「刑法」、「立法委員行為法」、「立法院議事規則」等相關規範，故將其移送立院紀律委員會議處。

民進黨團今天於院會提案說明，黃國昌於2026年1月19日本院外交及國防委員會機密專案報告發言結束後，約上午10時40分5秒許，將軍購機密會議資料攜出而離開秘密會議現場，直至上午10時41分20秒許，方返回秘密會議現場。

廣告 廣告

民進黨表示，黃國昌共計將涉及軍購國防的重要機密資料攜出會議室長達1分15秒，當中約42秒處於監視器無法拍攝之處，且當下另有手持具備拍照、錄影功能電子設備的助理隨行，則黃國昌涉嫌刺探、蒐集國防機密會議資料進而對外洩漏或交付國防機密等情，自當予以調查釐清。

民進黨團說，黃國昌並非初次擔任我國立法委員，對於機密會議內的各項機密資料不得攜出、對外宣洩的規範(立法院議事規則第48條、第50條)理應知悉甚詳，則黃國昌事後辯稱係一時疏漏而夾帶外攜云云，顯屬違背經驗法則的卸責辯詞，不僅未向社會大眾道歉，甚至辯稱係遭到抹黑。

民進黨團並質疑，黃國昌將機密會議中的國防機密資料攜出，進而可能涉嫌洩漏情事，無論係故意或過失(即不小心)，均已涉嫌違反「國家機密保護法」第32條、第34條、「刑法」第109條至第110條，亦與本院「立法委員行為法」第10條、「立法院議事規則」第48條、第50條的規範意旨有違。故依「立法院議事規則」第 52 條的規定，將黃國昌移送本院紀律委員會議處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

｢第一人稱｣視角還原黃國昌攜出機密資料現場 記者只花18秒...翻拍7張

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

自由爆新聞》美「罕見白話」警告藍白？直擊他們也不忍了爆氣開罵！

自由說新聞》央視「斬首片翻車」美日鐵拳來了！這群人組「台灣共產黨」網轟：快移民！

