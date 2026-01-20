政治中心／綜合報導

民眾黨立委黃國昌，昨天參與立法院外委會的機密會議後，將機密資料帶出會議室，引發極大爭議，名嘴張銘祐與律師上午赴北檢提告，質疑他違反國安法，黃國昌則反擊要他們重讀法律，但黃國昌將機密資料違規帶出會議室是事實，綠營認為國防機密不是兒戲，現行規定不夠完善，將提案修法。

名嘴張銘祐與律師詹晉鑒，一早赴北檢按鈴，要控告週一在外交國防委員會，將機密資料帶出會議室的民眾黨立委黃國昌。

黃國昌涉攜出國防機密資料! 張銘祐偕律師赴北檢告發

名嘴張銘祐與律師詹晉鑒，赴北檢提告黃國昌將機密資料攜出會議室，涉嫌違反國安法。（圖／民視新聞）

律師詹晉鑒：「我們想請問黃國昌，你到底要將這些文件攜出，你要洩漏給誰？，難道說是要洩漏給你立法院的老大嗎？，還是說你是為了要見習近平的時候，要將這些秘密文件，將台灣的國防秘密全部交給中國？。」

立委（民眾）黃國昌：「哪個律師啊？，可能要回去重讀法律。」

對於攜出機密資料遭提告，黃國昌似乎不以為然，而前一天他坦承有將資料帶出，聲稱是不小心且主動交回，前後不到30秒，綠營完全不買單。

立委（民）張雅琳：「事後他說我不是故意的，而且這也不是什麼機密，而且他還有還回去，我想這一切的行為，都反映了他不良的犯後態度，身為一個政治人物，我們不能夠輕輕放下，也不能放任黃國昌輕輕帶過，他從頭到尾的行為，都是對孩子對全體國人最壞示範。」

強調該究責還是要究責，民進黨團認為現行規範，單純攜出不構成送紀律處分要件，將提案修法。

黃國昌涉攜出國防機密資料! 張銘祐偕律師赴北檢告發

黃國昌將機密資料攜出會議室，引發朝野論戰。（圖／民視新聞）





民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「我們也要求在本星期五的院會當中，要盡快的來處理議事規則的第48條，對於攜出機密文件的行為，應該要連結到罰則，不然就是縱容這些不小心的慣犯，繼續糟蹋繼續破壞我們的國防機密。」

為了讓國防特別條例盡速付委，才安排機密會議，卻因為黃國昌將資料帶出，成為朝野攻防焦點。

