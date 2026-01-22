黃國昌涉洩軍購機密挨告 林楚茵：賴給綠營抹黑就想脫罪？

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/22)表示，民眾黨立委黃國昌涉嫌「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪，且內容有許多仍與美方洽談中，不只是機密，也牽涉台美互信，黃國昌刻意扭曲，不把國安當一回事的態度，令人憤怒，綠營黨團也已提告，請檢調盡速查明。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

國防部長顧立雄日前赴立院外交國防委員會，報告國防特別預算並備詢，而會議也採秘密會議方式進行。過程中一度傳出，黃國昌將機密資料帶出委員會，幸好當下有位國防部軍官去找黃國昌將資料帶回，黃剛出門口就將該資料拿回來，對此，黃國昌聲稱，是不小心。

廣告 廣告

民進黨立院黨團書記長陳培瑜等人上午赴地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》、《刑法》，黃國昌回應，一群法盲要炒作議題，等到檢察官不起訴後，千萬別躲起來。

林楚茵指出，自己身為當天出席機密會議的外交國防委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張，她透露，當天機密會議進行到國民黨立委牛煦庭質詢，才開始約一分鐘，國防部官員突然大喊「會議暫停，黃國昌沒有繳回機密資料。」

林楚茵說，會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重了！會議主席王定宇召委當下立刻裁示「快去追回來。」

林楚茵表示，「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪，更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」。

林楚茵指出，黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」。但機密在解密前，本就不能洩露。黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種不把國家安全當一回事的態度令人憤怒。

林楚茵說，國防安全絕不允許以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「抹黑」之名轉移焦點。自己支持陳培瑜代表民進黨團提告，請檢調儘速查明真相。

更多FTNN新聞網報導

誰說外資會撤離？賴清德亮數據：2025經濟成長7.37% 15年來最佳

土方之亂延燒！盧秀燕不滿「自己的大便自己處理」 何欣純：台北港、高雄港可以就妳不行

民眾受困阿布達比55天全靠韓國瑜救援？鍾佳濱還原真相打臉

