黃國昌涉狗仔案麻煩大了？！李忠憲送他尼采一句話：與怪物戰鬥的人、應當小心自己不要成為怪物

民眾黨主席黃國昌捲入狗仔集團案，資深媒體人陳嘉宏今（5）日在「鏡週刊」專欄發文撰稿指出，故事的主軸其實很簡單，就是黃國昌到底有沒有透過凱思國際收錢辦事，「他應該知道自己麻煩大了！」成大教授李忠憲則說，真實的自我是一次次選擇的結果，正如尼采在《善惡的彼岸》中所言：「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。」或許這句話最適合送給今日的黃國昌。

陳嘉宏今日在週刊專欄撰文表示，黃國昌說他「揭弊從不收受任何好處」。但這句話的分量，已不在語意表面，而在「好處」如何被定義。法律上的「好處」從不是一袋現金或帳戶多一個零而已，它可以是人脈、曝光、名聲、政治資源的積累，也可以是權力結構中的某種默契──「我不收錢，但我獲得了我想要的影響力」。

陳嘉宏再說，如果回顧黃國昌過去幾年的「揭弊」，言人人殊。有人視他為正義鬥士，也有人看見他利用「正義」的光環，操控輿論、指揮狗仔、釋放特定訊息。在這個脈絡裡，「揭弊」的定義早已被他扭曲成政治權術的工具。

陳嘉宏指出，最高法院刑事大法庭於112年3月2日的裁定，已明確指出：民意代表若以身分影響行政機關之行為，縱使非法定職權，也屬「職務上行為」。這一轉折不僅是法律的里程碑，更是道德與政治的分水嶺。

陳嘉宏直言，在這個框架下，若黃國昌確曾「幫忙處理案件」，且與資金流向的公司（如凱思國際）有實質關聯，那麼「實質影響力說」將使他的辯解顯得蒼白無力。

陳嘉宏並說，徐永明案的前例清楚揭示，收賄不一定要錢入私人口袋。當政治資金、輿論工具、金主關係與行動方向交織成一張網，任何「不收錢」的說法，都只是語義遊戲。

「看到陳嘉宏兄今天的文章：黃國昌應該知道自己的麻煩大了」，李忠憲今日在臉書發文表示，真實的自我，是一次次選擇的結果！

李忠憲說明，人不斷選擇，選擇之間構築出一個「自我」，真實的自我，從不是被發現的，而是一次次選擇的結果。

李忠憲指出，柏拉圖說靈魂的高貴在於自省，尼采則指出，人是能夠對自己誠實的動物。若一個人總在權力與正義之間選擇權力、在透明與操控之間選擇操控，他所塑造出的「自我」，便不再是那個年輕時高舉理想的改革者，而是一個熟練地以「揭弊」為名操弄現實的政治技師。

李忠憲並說，真正的腐敗，不一定表現在帳面上的金錢交易；它也可能是一種精神上的墮落，「當一個人將正義變成權力的偽裝，將『揭弊』變成攻擊的工具，他的靈魂就已經被利益收編。」

李忠憲最後說，正如尼采在《善惡的彼岸》中所言：「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。」或許這句話最適合送給今日的黃國昌。

