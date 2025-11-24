黃國昌涉貪共犯／黃國昌涉貪對價證據浮現 臺雅案關鍵人證驚爆還有2立委拿錢

民眾黨主席黃國昌涉弊案情持續升溫，貪汙對價證據浮現，疑有其他立委捲入成共犯。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿向本刊爆料，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢遭本刊踢爆，才驚覺與他之前聽聞的完全吻合，由於鄭的指述已成為黃國昌涉貪的關鍵對價證據，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭有罪與否，都不會改變黃國昌涉貪的事實，至於其他暗助臺雅案的立委是誰？有待專案小組進一步查明。

就在檢調如火如荼偵辦黃國昌之際，能否構成貪汙罪最重要的對價證據也已浮現。本刊掌握，沈裕雄特助鄭淳駿因臺雅詐騙案遭起訴後，曾經獲老董的朋友告知，臺雅高層私下找立委施壓檢調要「辦他」，之前他不以為意，直到看了本刊報導，情節竟然與友人示警相符，印證有立委收錢關切司法個案的傳聞。本刊透過管道找到鄭淳駿查證，還原臺雅案以及臺雅高層找立委施壓的過程。

鄭淳駿說，他因臺雅詐欺案遭羈押4個月，從頭到尾都否認涉及犯罪，案件起訴後移審台北地院，法官裁定以2百萬元交保，他獲釋後不久，即有沈裕雄的朋友轉告說，董事長過世後，沈裕雄的遺孀懷疑丈夫生前有小三，且有大筆不明金流疑透過他轉交，並讓女方在海外置產，臺雅高層即透過管道，花錢找3名立委關切，要透過司法手段偵辦他並追回鉅款。

臺雅詐騙案已故老董的特助鄭淳駿（圖）接獲友人轉知，臺雅高層花錢欲找3名立委透過檢調要辦他，內情與本刊先前報導不謀而合。（東森新聞提供）

鄭淳駿強調，剛開始他不以為意，認為一切都是傳聞，直到近日看到本刊報導，黃國昌6月18日為了臺雅案在立法院質詢法務部長鄭銘謙的態度咄咄逼人，說到得意處還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」讓他心頭一驚，認為與老董友人的忠告若合符節。

更勁爆的是，本刊報導臺雅匯給凱思2百萬元，也與鄭聽聞的內容不謀而合，讓他恍然大悟，原來老董事長友人好心提醒，臺雅高層私下找3名立委要透過檢調辦他居然是真的，形同有一群人密謀設局要害他入罪。為此，鄭淳駿和律師討論，並回想這幾個月檢調辦他涉詐過程的諸多疑點與常情不符，讓他更加確信遭人誣陷。

凱思國際（圖）今年6月收到臺雅集團200萬元，成為檢調追查黃國昌涉弊的關鍵證據。（鏡報李智為）

針對臺雅高層為何匯款至凱思國際，以及是否找3名立委、花200萬元讓檢調偵辦創辦人沈裕雄遭詐案，本刊致電臺雅公司，但至截稿前仍未獲回應。

