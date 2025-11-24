黃國昌涉貪共犯1／臺雅案、私菸案都扯新北調查處 黃國昌布線內鬼呼之欲出

黃國昌（圖）今年6月在立法院質詢臺雅案，沈裕雄之子隨即匯款200萬元至凱思國際。（鏡報林煒凱）

本刊調查，黃國昌過往「揭弊」，確實累積很多調查局人脈，例如揭發私菸案時，大爆總統隨扈利用陪同時任總統蔡英文出訪，走私上萬條、市價約6百萬元香菸，外界一度傳出調查局想在總統專機降落桃園機場時，攔下專機進行搜索，當時黃國昌被媒體爆出，配合他的深喉嚨即是調查局新北市調處某調查官，黃獲悉他在調查局的關係鏈遭曝光，氣得在臉書痛批媒體，巧合的是，這次臺雅案司法偵辦的主體，又剛好是調查局新北處。

本刊掌握，當時被點名的新北處調查官雖否認是黃的深喉嚨，但他曾被檢舉酒後對調查官學妹性騷擾，因女方認為沒有不舒服，調查局認定性騷不成立，並未懲處，目前已升任新北處主管。

鄭淳駿認為，調查局新北處偵辦臺雅案過程疑點重重，首先是資金進出過程，臺雅很多人都知道董事長夫妻有投資羅佩雯的生意，認為羅買機票賺差價有商機，才砸了幾千萬元進場，詭異的是，臺雅這些年共匯了20幾億元到羅佩雯的帳戶，雖然沈裕雄是臺雅集團創辦人，但公司掛名負責人始終都是他的太太詹燕芳，只要公司款項進出，詹燕芳身為負責人就得蓋章或簽名，豈會不知情。

前總統蔡英文出訪專機（圖）曾爆私菸案，黃國昌遭爆與特定調查官私下往來，調查局一度計畫在專機降落時進行搜索。（總統府提供）

何況，臺雅一度計畫上市，2016年與凱基證券簽訂輔導契約，公司內部也有一套財務稽核程序，加上羅佩雯曾多次將投資獲利數億元逐次匯回臺雅，即便她已在法院認罪，但對於遭控詐騙56億元並未扣除獲利，認為計算金額有誤。啟人疑竇的是，臺雅面對如此鉅額款項進出，怎會在沈裕雄前年10月突然過世後才提告，過程疑點重重。

此外，鄭淳駿委任律師閱卷發現，當初鄭被調查局逮捕時，主嫌羅佩雯早被監控多月，卻未在搜索行動的第一時間被約談，調查官當時打電話問她行蹤，羅表明人在台中進香，調查局未立刻抓她，反倒是先找上鄭，且聲押鄭的最大理由就是有共犯、即羅佩雯未到案，直到第3天才約談羅女，但鄭已被押。

對此，鄭淳駿納悶，卷證資料顯示，檢調明知主嫌羅佩雯行蹤，他投資遭騙也是被害人，檢調沒先抓羅，卻先辦他，偵辦步驟順序詭異，擺明創造羈押要件非押他不可，辦案手法令人不敢恭維。

