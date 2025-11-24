黃國昌涉貪共犯3／成衣大廠投資56億金流遭詐 公司負責人一問三不知有玄機

檢方認定羅佩雯犯罪金額逾56億元，吃喝玩樂全都是奢侈品，懷疑海外仍藏資產，已透過司法互助追查中。（調查局提供）

沈裕雄生前在外養小三傳聞不斷，部分金流可能與金屋藏嬌有關。對此，本刊向鄭淳駿查證，他並未多談，僅表示沈裕雄過世後某天，沈的遺孀曾致電給他，劈頭就說從沈的手機與某位女子的對話發現可疑金流，質問董事長交代他做了什麼事？錢又跑到哪去？

鄭淳駿說，他突然被董事長夫人追問，不但一頭霧水，在一問三不知的情況下就面臨司法調查，一路從被搜索、逮捕到收押禁見，在監所蹲滿整整4個月，讓他苦不堪言；至於羅佩雯也有家庭，常送東送西給沈家，包括名畫等，沈家人幾乎都認識她，對於沈裕雄投資羅女的機票事業也知情，怎麼後來都把責任推給他。

羅佩雯（圖）涉詐臺雅集團創辦人沈裕雄56億元，已認罪獲法官裁定交保，但對詐騙金額有意見。（讀者提供）

本刊調查，臺雅曾被檢調問到為何公司有龐大金流匯至羅女帳戶，但得到的答案竟是不知道，外界不知，北檢起訴偵結臺雅詐騙案後，悄悄另行分案調查沈裕雄金流，透過司法互助尋求澳洲等國協助，追查與沈往來的另名中年女子，在海外買下的多棟數億元豪宅等資產狀況，只要司法合作有所突破，不僅有機會替臺雅追回這些不法資產，也可以解開臺雅詐騙案的謎團。

只是，臺雅身為紡織大廠，創辦人沈裕雄遭詐騙，第二代卻匯了2百萬元至毫無業務關係的凱思國際，而凱思國際既是狗仔基地，黃國昌恰巧又在立法院咆哮質詢法務部長，亟欲替臺雅追債減少損失，無疑更坐實了黃國昌拿錢辦事的醜陋行徑。

羅佩雯將詐騙所得拿來買高檔奢侈品，檢調扣押一堆名牌包與珠寶首飾。（調查局提供）

由於調查局假借公權力偵辦私案曾有前例，日前，三顧、樂迦公司指控再生緣細胞（超基因）生技公司竊取營業祕密案，結果案情大翻轉，超基因竟遭栽贓陷害！檢調自清揪出調查官劉錦勳竟將內部鑑識報告偵查祕密提供三顧提告，日前已將劉錦勳等人交保，案件仍在北檢偵辦中。

此外，監察院今年7月間調查發現，調查局台北市調處偵辦此案從立案過程到執行的拘提程序都有瑕疵，不但將前義大教授楊智惠上銬16小時違反人權，承辦此案的調查官劉錦勳與告訴人三顧公司過從甚密，經常吃喝，亦未主動申請迴避，反涉介入企業內部紛爭，且多次私下以社交軟體對楊女示意傾慕，已嚴重逾越職權分際、損害公務員名譽與政府公信，監院認為形同偵辦私案，不但將劉移送懲戒法院審理，並糾正調查局與台北市調查處。究竟臺雅案是否隱藏案外案，有待相關單位釐清。

