黃國昌涉貪共犯4／立委拿錢辦事遭判刑有前例 黃國昌用人頭收賄難逃重罪

陳歐珀以立委身分推動《商港法》，向業者收賄413萬元，另涉限制Uber案收賄50萬元等多項重罪，24日獲500萬元交保。

民眾黨主席黃國昌遭本刊踢爆，在立法院質詢臺雅集團已逝老董沈裕雄遭詐騙56億元案，沈裕雄之子立即匯了200萬元至凱思國際，由於涉及對價關係，北檢已經將黃國昌列為貪汙罪被告調查。

立委拿錢辦事涉及貪汙罪已有前例，如陳歐珀在擔任立委期間，涉嫌收受海商業者413萬元，在立法院推動《商港法》修法及爭取紓困，又接受Uber業者50萬元賄賂，召開協調會並質詢交通部，因此涉及貪汙罪遭北檢起訴，收押多時至本月24日，才因病獲法官裁定以500萬元交保。

再者，朝野多位立委曾向太流前董座李恆隆索賄，向經濟部施壓修法，包括蘇震清、廖國棟與陳超明一審分別遭重判10年、8年6月、7年8月，連沒拿到錢的前時代力量主席徐永明也遭判7年4月，全案仍上訴中。

前時代力量黨主席徐永明在SOGO案雖未拿到錢，仍被北院認定期約索賄涉貪，遭重判7年4月。

此外，28年前發生中藥商公會全聯會爭取調劑權涉嫌行賄立委修法案，8名朝野立委經10多年纏訟，最高法院前年以《速審法》減刑，時任立委邱垂貞被依貪汙罪的不違背職務收賄罪判刑3年10月定讞，顯見目前司法實務見解，立委職權不僅在於問政，只要拿錢辦事，即構成7年起跳的貪汙重罪，至於行為是屬於違背職務或不違背職務，則須視個案認定。

涉及臺雅案的鄭淳駿目前遭列被告起訴，不過，黃國昌拿錢辦事，並在立法院質詢，加上他自爆在此案「幫了很多忙」，也有可能透過在調查局的暗樁協助引導辦案方向，鄭淳駿將來若獲判無罪，黃國昌恐涉及違背職務收賄罪，而鄭若遭判有罪，黃同樣要面臨不違背職務收賄罪究責，很難在本案脫身。

