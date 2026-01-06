黃國昌涉貪斷點破功！李麗娟遭約談供詞被拆穿 檢調握關鍵證據將約談黃國昌

週刊爆料，李麗娟遭約談恐列貪汙被告，黃國昌所設的防火牆已遭突破，卸任立委失去立法院保護傘後，檢調將約談。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，鏡週刊今（6）日再爆料，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，已過濾完成相關金流，證明凱思的實際負責人就是黃國昌，因凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，且金主、狗仔與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，黃國昌所設的防火牆已遭突破。

檢調偵辦黃國昌涉貪案進入深水區！在跨年前夕，專案小組首度以被告身分約談李麗娟，李麗娟也有備而來，在律師陪同下小心翼翼回答，連看筆錄也反覆思量，似乎深怕說錯話，讓檢調順藤摸瓜，一路辦到黃國昌。

凱思國際與李麗娟等人在金融機構往來的金流，早被檢調勾稽比對完成，李是高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，不只扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，由耘力國際固定支付她薪水，雙方金流明確，此外，李麗娟與黃國昌的姻親賴以強2021年再分別存入90萬元及10萬元至凱思國際，成為公司創業的資本額。

報導指出，李麗娟的說詞雖明顯保留，刻意袒護黃國昌，但金流早已被檢調勾稽比對完成，查辦過程中大有斬獲，李是黃國昌的小姨子高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，除扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，耘力國際固定支付李薪水，雙方金流明確。

調查顯示，李麗娟獨自住在大安區敦化南路，該社區屋齡50年，李住的是一房一廳格局，坪數不大，家境並不優渥，膝下也無兒女，收入來源就是耘力國際每月匯入的薪資。

李麗娟一邊從高翬的耘力國際領錢，另一方面拿著現金存入凱思充當開辦費，凱思成立後成為黃國昌操作狗仔跟監政敵的大本營，缺乏資金時也是黃要求金主匯錢到凱思，黃、李2人在法律上明顯存在犯意聯絡及行為分擔角色之嫌，雙方主從關係已昭然若揭。

報導表示，李麗娟掛名凱思與求真民調負責人，公司資本額1千萬元，她名下持股4成、400萬元，股款從哪來？連同凱思在內的2家公司，檯面上往來金額超過3、4千萬元，但她卻只領一般行政人員的低薪，明顯與她的收入及安親班老師不相當，應訊時對名下公司千萬元金流及人脈關係，也無法做出解釋，檢調僅從帳戶資金流動分析，就拆穿她的供詞不實之處，恐被改列貪汙被告。

黃國昌被列為貪汙及洗錢犯偵辦，因2年條款即將卸任立委，失去立法院保護傘，檢調將對他展開約談。

