黃國昌涉貪防火牆3破口曝！傳檢調近期約談李麗娟 她分析三條線串起金流主線

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵爭議，週刊再爆料，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近日極可能首度遭約談，另，凱思金主姻親表弟及大帳房李光昕，都是黃涉貪的防火牆至為明顯，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將隨時倒塌，至少7年以上刑責。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日直言，三條線、三個破口，站在金流正中央的辣個男人，還能撐多久？





黃國昌防火牆、斷點一一浮現！《鏡週刊》今天爆料，黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，涉嫌串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟；此外，凱思金主、黃的姻親、高翬L姓表弟也被鎖定，黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更明確；李光昕潛逃已成「橘子」翻版，則是鐵一般的事實。

對此，吳靜怡發文表示，據媒體報導，從凱思國際的人頭結構，到求真民調的異常金流，再到仁愛路億元豪宅的租金與供養疑點，串起來，就是一條指向黃國昌本人的金流主線。





「三條線、三個破口、三組人馬」，吳靜怡分析，第一條線是凱思國際，「狗仔大本營」專門跟監政敵、疑似收錢辦事，公司成立驗資的第一筆現金，是黃國昌妻子高翬的表弟，帶著友人「臨櫃現金存入」，但表弟沒有持股、沒有職務、沒有任何關聯，卻要替凱思跑銀行。





更關鍵的是，吳靜怡指出，凱思唯一股東李麗娟，只是安親班老師，卻被增資後登記成1490萬的大股東，「這不是斷點，是破口！」，她若被檢調突破心防，黃國昌的第一道防火牆會立刻瓦解。





另，臺雅集團匯入200萬元，時間點剛好對應黃國昌在立院質詢臺雅詐欺案，鏡電視前股東陳建平、黃安捷注資千萬元、求真民調總經理關智宇以蒲田公司名義匯100萬元，部分金流疑似回流黃國昌私人帳戶，讓北檢直接將他列為貪污被告，分他字案調查。





第二條線是求真民調，吳靜怡說明，求真民調在柯文哲競選總統期間，疑有虛報或插股，關智宇注資凱思100萬元，求真還被指「寄生」前公司趨勢民調，拉政府標案，黃國昌的穿針引線的角色，讓人聯想這是不是一場「權錢」交易的延伸？民調公司注資狗仔基地，聽起來就耐人尋味。





吳靜怡表示，第三條線是仁愛路億元豪宅，黃國昌說是「汐止老家拆掉才租屋」，但實際入住超過2年，從高樓層搬到低樓層繼續住，每年逾百萬租金，和過去他高喊的居住正義形成巨大的反差，究竟是租屋？還是有人供屋？金流從哪裡來？這些疑點檢調都應該詳查，資金來源是否與凱思金流有關。





吳靜怡直言，站在金流正中央，凱思國際、求真民調、豪宅真相一一浮現，黃國昌的「清廉人設」快撐不住了？這早就不是政治問題，而是司法問題。

