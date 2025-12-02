黃國昌深陷凱思風暴！吳靜怡：連按讚都管的人會不知道？

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌近日陷多項爭議，週刊連日揭露「凱思國際」資金疑涉流向本人，與黃國昌疑似對價質詢。對此，政治評論員吳靜怡指出，黃國昌連按「讚」都能追究，怎麼可能不知身邊公司涉嫌違反個資法、妨害秘密罪與洗錢，問題恐不只凱思國際，而是背後操盤者。她更直指，疑似注資凱思的耘力公司在金流爭議爆發後火速解散，被疑滅證。

黃國昌近來深陷多項爭議。週刊繼日前踢爆「凱思國際」資金流向疑似與黃國昌有關後，又再爆出其質詢恐存在對價關係，引發外界高度關注。對此，政治評論員吳靜怡今日在臉書發文質疑，以黃國昌連按別人的一個「讚」都能追究的性格，他眼皮底下到底還有什麼能逃得過？

吳靜怡表示，曾與黃國昌共事的時代力量秘書長林邑軒在政論節目透露，連去替不同黨派政治人物按「讚」，黃國昌都會過問；甚至林邑軒按了黃捷的一個「讚」，黃國昌都會私下勸他不要按。吳靜怡認為，既然一個連「讚」都要審查的人，怎麼可能不知道自己身邊正在操作一個涉嫌違反個資法、妨害秘密罪、社維法，甚至疑似涉及收賄對價與洗錢的凱思國際？她強調，「問題核心從來不只是凱思國際，而是誰才是真正的操盤手？」。

接著，她進一步指出，當凱思國際疑有金主匯款、且黃國昌質詢內容與相關個案出現疑似對價關係時，《鏡週刊》的追查更發現，凱思負責人李麗娟長期居住在黃國昌太太戶籍所在地的同棟大樓，甚至能自由進出高家經營的安親班。吳靜怡質疑，李麗娟真正負責的恐怕不是什麼「凱思經驗」，而是托育相關業務，「誰會讓這樣的人去扛一間涉嫌收賄、涉嫌對價質詢、涉嫌跟監政要偷拍的公司？」。

隨後，吳靜怡痛批，「滅證動作」似乎全面啟動。包括高家私塾悄悄移址、耘力公司火速解散等，都讓外界覺得疑點重重。據了解，疑似為凱思國際注資的耘力公司，由黃國昌的小姨子高翬於2016年成立，並在2025年11月20日突然解散。報導指出，耘力公司可能因掌握帳冊與金流資料，外界質疑其解散時機點非常敏感，恐意在規避後續司法調查。知情人士透露，這些動作恐是為了躲避北市府稽查及檢調追查，背後「可能有熟知法律程序的高人指導」。

最後，吳靜怡酸，柯文哲和黃國昌一樣，對按讚、留言都能管得鉅細靡遺，有時親自滑手機查看，有時甚至有專人監看。「但他們一副政治潔癖的樣子，怎麼對於法治觀念都可以這麼無下限？」她點名，從木可公關到凱思國際，他們設下層層斷點，幹壞事卻總是要別人承擔。



